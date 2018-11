58 Quadratmeter als Provisorium

Lehrer, die kurzfristig nach Gardelegen abgesandt werden, haben ab sofort die Möglichkeit, eine von der Wobau vermietete Wohnung zu beziehen. Dieses Projekt gehört zum „Gardelehrer“-Förderprogramm der Stadt und soll Lehrkräften, die spontan in die Stadt versetzt werden, helfen, Wohnraum zu finden.

+ Ganz oben im Wohnblock an der Mozartstraße 8 befindet sich die noch unmöblierte und ohne Gardinen versehene Unterkunft. © Schmidt

Im Rahmen der „Landpartie“ des Landes-Kultusministeriums reisten vor einigen Tagen insgesamt sechs Lehramts-Studentinnen nach Gardelegen (wir berichteten). Nach der Besichtigung von drei Schulen – der Sekundarschule in Mieste, der Gardelegener Karl-Marx-Sekundarschule und des Gardelegener Geschwister-Scholl-Gymnasiums – ging es für die Gäste aus den Universitäten Halle und Magdeburg auch noch an die Mozartstraße. In einem dortigen Neubaublock hat die Wobau, eine hundertprozentige Tochter der Stadt, eine 58 Quadratmeter große Wohnung im Obergeschoss renovieren lassen, sodass sie sofort bezugsfertig ist. Sie wird wohl unmöbliert bleiben, „denn die Bewerber richten sich erfahrungsgemäß selbstständig ein“, wie Wolfgang Oelze, der Geschäftsführer der Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau), weiß. Vorhanden ist lediglich eine Küche. Die hellen und freundlich gehaltenen Räume können bei Bedarf auch von mehreren Personen genutzt werden – allerdings immer nur kurzfristig. „Es ist nicht vorgesehen“, berichtet Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Zepig, „dass hier jemand über mehrere Jahre wohnt. “ Wer aber nach Gardelegen entsandt wird, muss mithilfe dieser Unterkunft nicht pendeln und kann vom Domizil an der Mozartstraße aus ohne unnötigen Zeitdruck auf eigene Wohnungssuche gehen.