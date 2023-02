Politisch motivierte Straftat: Diebstahl von Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe

Hinweise nimmt Gardelegener Revierkommissariat entgegen

Von Ina Tschakyrow

Unbekannte Täter stahlen unter anderem drei Widmungstafeln von der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe bei Gardelegen. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Straftat aus.

Gardelegen - Bislang unbekannte Täter entwendeten drei Widmungstafeln, einen Informationsständer mit sämtlichen Flyern und drei Informationstafeln von dem Gelände der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen. Der Diebstahl wird als politisch motivierte Straftat eingestuft.

Der Tatzeitraum kann zwischen 17. Februar, 14:30 Uhr, und 20. Februar, 7 Uhr eingegrenzt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Der Tatort wurde am Montag, 20. Februar, kriminaltechnisch untersucht. Der Informationsständer samt Flyern konnte in der Nähe der Gedenkstätte in einem Gebüsch bereits wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Revierkommissariat Gardelegen unter der Telefonnummer (03907) 7240 zu melden.