Photovoltaik- und Windkraftanlagen: Finanzielle Beteiligung für Ortschaften in welcher Höhe?

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Laut des EEG 2023 ist es möglich, dass Betreiber von Photovtaikfreiflächen- und Windkraftanlagen Kommunen an den Erträgen finanziell beteiligen. © Stefan Schmidt

25, 20 oder 15 Prozent? Wie hoch sollen Ortschaften, in denen es Windkraftanlagen und Photovoltaikfreiflächenanlagen gibt, finanziell beteiligt werden? Darüber diskutieren die städtischen Ausschüsse und Ortschaftsräte.

Gardelegen – Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 ist es möglich geworden, Kommunen mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde am Betrieb von Windkraftanlagen und Photovoltaikfreiflächenanlagen zu beteiligen. Das ist aber derzeit keine verpflichtende gesetzliche Regelung, also eine freiwillige Abgabe, die die Betreiber machen können. Die Stadt hat deswegen bei den Betreibern der Bestandsanlagen auf die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung hingewiesen. „Aber wir haben kein positives Feedback bekommen“, erklärte dazu Kämmerer Maik Machalz im Finanzausschuss. Von der Regelung gemeint sind aber nicht nur Bestandsanlagen, sondern auch Anlagen, die erst noch errichtet werden sollen.



Davon betroffen sind vor allem die Ortschaften. So wird derzeit in den politischen Gremien über das Errichten eines Solarparks bei Letzlingen beraten. Vom Betrieb profitieren werden aber nicht alle Orte, sondern nur jene, an denen solche Anlagen stehen oder errichtet werden sollen.



Die Stadt hat eine Beteiligung von 15 Prozent für die betroffenen Ortschaften vorgeschlagen. Diese sollen das Geld zeitnah nutzen, es kann aber auf Antrag auch für Maßnahmen entsprechend der vom Ortschaftsrat beschlossenen Prioritäten angespart werden. Das Geld kann zur Erhöhung des Brauchtumsgeldbudgets verwendet werden, für Aufwendungen und Anschaffungen unter 150 Euro, für Investitionen, die nicht Bestandteil des Gesamthaushaltes sind sowie zur Erweiterung von Leistungen bestehender Dienstleistungsverträge (zum Beispiel Grünanlagenpflege) verwendet werden. 85 Prozent würden dem Ergebnishaushalt der Hansestadt Gardelegen hinzugefügt werden. Dieses Geld soll vor allem für klimaverbessernde Maßnahmen verwendet werden: zum Beispiel die Anlage von Grünflächen, das Nachpflanzen von Bäumen und die Pflege, das Errichten von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf kommunalen Dächern und andere Energiesparmaßnahmen an kommunalen Objekten.



Die AfD-Fraktion hat 25 Prozent für die betroffenen Ortschaften beantragt, womit für den Ergebnishaushalt 75 Prozent bleiben. Das Geld soll auf ein Kontingentkonto der jeweiligen Ortschaft. Der Ortschaftsrat soll laut Antrag das Geld innerhalb von drei Jahren für Investitionen innerhalb der Ortschaft auf Antrag ausgeben können.



20 Prozent fordert laut Antrag die CDU/FDP-Fraktion für die betroffenen Ortschaften, damit gibt es für den Ergebnishaushalt 80 Prozent. Das Geld soll zudem zum Brauchtumsgeld der Ortschaften hinzugefügt werden.



Der Finanzausschuss stimmte mehrheitlich gegen den AfD-Antrag. Sieben Ja-Stimmen erhielt der CDU/FDP-Antrag. Entsprechend des Antrages wurde die Beschlussvorlage der Stadt geändert und dieser mit sieben Ja-Stimmen zugestimmt. Im Hauptausschuss sagte Sebastian Koch, dass die AfD den CDU/FDP-Antrag unterstützt. Dennoch bleibt der AfD-Antrag bestehen. Auch der Hauptausschuss stimmte gegen den AfD-Antrag und für den CDU/FDP-Antrag.