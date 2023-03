Neue Ortsbürgermeisterin: Claudia Weis übernimmt in Roxförde

Von: Stefan Schmidt

Schlüsselübergabe in Roxförde. © Stefan Schmidt

Aus beruflichen Gründen ist Ulf Müller als Ortsbürgermeister von Roxförde zurückgetreten.

Roxförde – Ulf Müller holte den großen Schlüsselbund hervor, stand auf und übergab das Teil an die einzige Frau im Raum: Am Mittwochabend exakt um 18.47 Uhr erfolgte der „Machtwechsel“ in Roxförde.

Müller, der seit neun Jahren das Amt des Ortsbürgermeisters inne hatte, übergab die Schlüsselgewalt an seine Nachfolgerin Claudia Weis. Sie wurde während der Sitzung des Roxförder Ortschaftsrates einstimmig zur neuen Dorfchefin gewählt. Die 32-Jährige ist damit die jüngste von derzeit ohnehin nur drei Ortsbürgermeisterinnen im Gardelegener Stadtgebiet. Neben ihr gibt es noch Grit Oelze in Miesterhorst und die Sachauerin Kirsten Trittel. In den übrigen 23 Ortschaftsräten stehen Männer an vorderster Front.

Ulf Müller hat als Ortsbürgermeister aufgehört – er bleibt noch Mitglied im Ortschaftsrat – , weil „ich dieses Ehrenamt nicht mehr mit meinem Beruf vereinbaren kann“. Sprich: Er hat zu wenig Zeit. Seit einem Dreivierteljahr habe er die Überlegung gehabt, vom Amt des Dorfchefs zurückzutreten. Nun sei es soweit gewesen. Dass mit Claudia Weis eine Nachfolgerin gefunden wurde, findet nicht nur der Ex-Ortsbürgermeister wichtig. „Es ist gut, dass Roxförde einen Ansprechpartner vor Ort und auch für das Gardelegener Rathaus hat“, sagte der bisherige und auch künftige stellvertretende Ortsbürgermeister Gerald Feilhaber, der die Sitzung im Versammlungsraum des Roxförder Feuerwehr-Gerätehauses leitete. Er selbst wurde als Stellvertreter der neuen Ortschefin ebenfalls einstimmig gewählt. Und auch Gunnar Itagaki – er leitete als an Jahren ältestes Ratsmitglied den Wahlvorgang – zeigte sich erleichtert: „Das alles hat dann ja noch eine gute Wendung genommen.“ Die neue Ortsbürgermeisterin hofft auf eine gute Zusammenarbeit im Rat: „Ich baue auf Eure Unterstützung“, erklärte Claudia Weis abschließend.