Den Opfern die Identität zurückgeben

Von: Stefan Schmidt

Die Ausstellung ist begehbar © Schmidt,Stefan

Eine Wanderausstellung gibt es drei Wochen lang auf dem Holzmarkt in Gardelegen.

Gardelegen – Es ist eine Arbeit, die nie endet. Das berichtete Franziska Schubert von den „Arolsen Archives“. Die kleine Stadt Bad Arolsen in Nordhessen beherbergt seit Ende des Zweiten Weltkrieges und damit seit dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes ein Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung über die nationalsozialistische Verfolgung, NS-Zwangsarbeit sowie den Holocaust. Und darunter fällt auch die Sammlung und Identifizierung von „Effekten“.

„Effekte“, das sind persönliche Habseligkeiten, die den Opfern des Rassenwahns vor ihrem Tod abgenommen wurden. Ob Koffer, Kleidung, Schmuck oder auch Briefe: All das haben die Täter mitunter später gewinnbringend verkauft oder versteckt. Und die „Arolsen Archives“ versuchen bis heute, diese Gegenstände wieder an ihre Besitzer bzw. deren Nachfahren zu übergeben. Über diese Arbeit informiert die Wanderausstellung „Stolen Memory“ – gestohlene Erinnerung –, die seit Donnerstag auf dem Holzmarkt in Gardelegen zu sehen ist. In einem begehbaren Container können Besucher anhand von Beispielen erfahren, wie diese oft mühselige Arbeit abläuft.

Franziska Schubert berichtete von einem ganz besonders bewegenden Einzelfall: Ein Häftling habe kurz vor seiner Ermordung einen Abschiedsbrief an seine Ehefrau geschrieben, der aber nie bei ihr angekommen ist. Stattdessen hatte ein Nazi-Funktionär diesen Brief und viele andere Gegenstände gegen Kriegsende mit in sein Heimatdorf genommen und dort versteckt. Jahrzehnte später fand man den Brief und übergab ihn mit 70-jähriger Verspätung an die Nachfahren des Ermordeten – die Ehefrau lebt schon längst nicht mehr.

Die Wanderausstellung auf dem Gardelegener Holzmarkt ist bis zum Mittwoch, 19. April, täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.