Kein Massaker-Opfer aus Mexiko

Irrtum wegen doppelter Häftlingsnummer: Joseph Zalazar war nie in Gardelegen

+ © Stefan Schmidt Auch ein Mexikaner wird im Gedenkbuch geführt. © Stefan Schmidt

Von Stefan Schmidt

Ein Mexikaner war nie unter den Opfern des Feldscheunen-Massakers.

Gardelegen – Jeder, der früher zu DDR-Zeiten, bei offiziellen Anlässen auf der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe war, kennt noch den Weg zur Scheune, in der am 13. April 1945, wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem endgültigen Zusammenbruch des „Dritten Reiches“, 1016 KZ-Häftlinge von den Nazis ermordet wurden. Unterwegs wehten auf der rechten Seite Flaggen und stehen bis heute Inschriften jener Länder, aus denen die Häftlinge kamen – darunter auch Mexiko. Doch nach neuesten Forschungsergebnissen unter anderem des Gardelegener Gedenkstätten-Teams um dessen Leiter Andreas Froese steht fest: Ein mexikanischer Staatsbürger ist nicht unter den Getöteten. Jahrzehntelang war man in Gardelegen ganz offenbar einem Irrtum aufgesessen, der nun aufgeklärt werden konnte.

Denn registriert war als Opfer des Feldscheunen-Massakers ein gewisser Joseph Zalazar, gebürtig aus der mexikanischen Millionenstadt Guadalajara. Er trug die Häftlingsnummer 40113 – aber nicht in Gardelegen, wie sich nun herausstellte. Sondern im KZ Buchenwald bei Weimar. Dort überlebte Zalazar die Nazi-Herrschaft, wurde am 6. Mai 1945 per eigener Unterschrift als „Displaced Person“ – also als heimatlose Person – von den amerikanischen Alliierten in die Freiheit entlassen. „Wenn er im Mai 1945 ein Dokument unterschrieben hat“, so Andreas Froese, „dann kann er logischerweise nicht einen Monat zuvor in Gardelegen umgebracht worden sein.“

Unter den Opfern des Feldscheunen-Massakers gab es aber tatsächlich einen Häftling mit der Nummer 40113. Es handelt sich dabei aber nicht um Joseph Zalazar, sondern um den in Algerien geborenen Rabia Boucif, dessen Identität erst kürzlich erforscht werden konnte (wir berichteten). Boucif, der achtfacher Familienvater war, wurde im Alter von 48 Jahren in der Feldscheune umgebracht, seine Nachfahren erhielten erst kürzlich in Paris persönliche Gegenstände des Ermordeten überreicht, die ihm einst von den Nazis entrissen wurden – so genannte Effekten.

Statt Rabia Boucif steht im Gedenkbuch an Rande des Gräberfeldes, in dem alle bisher identifizierten Opfer des Massakers aufgelistet sind, eben jener Joseph Zalazar, der aber überlebt hatte und auch nie in Gardelegen war. „Wir haben zwar die Identität eines weiteren Opfers herausfinden können“, so Andreas Froese, „wissen aber gleichzeitig, dass es eine andere Identität hier in Gardelegen nie gegeben hat.“

Der Name von Rabia Boucif soll nachträglich ins Gedenkbuch aufgenommen werden, kündigt Gardelegens Gedenkstättenleiter an. Und der Stein auf dem Weg zur Scheune mit der Aufschrift „Mexiko“? Diese Länderbezeichnung so Andreas Froese, habe sich zwar als falsch herausgestellt. Aber geändert werde, auch wegen des Denkmalschutzes , nichts.