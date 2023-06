Mit QR-Code gegen Gaffer

Von: Stefan Schmidt

Der Aufkleber: „Lust am Leid?“ © Stefan Schmidt

Die Notfallseelsorge wehrt sich gegen Voyeure und Gaffer.

Berge – Wer das neue Fahrzeug der ehrenamtlichen Notfallseelsorge im Altmarkkreis Salzwedel aus der Nähe betrachtet oder es mal im Straßenverkehr überholt, der mag sich wundern. „Lust am Leid?“ heißt da eine Aufschrift auf der linken Seite. Dazu ein QR-Code, der eingescannt werden kann. Olaf Sturm, der Leiter des 16-köpfigen Teams der Notfallseelsorge, hat diese provokante Aufschrift ganz bewusst an das Fahrzeug anbringen lassen. Denn auch in der Altmark, so berichtete er bei der kürzlich stattgefundenen Fahrzeugübergabe im Landgasthof Berge, gebe es unangenehme Begleiterscheinungen bei ohnehin unangenehmen Ereignissen wie schweren Verkehrsunfällen und Bränden. „Manche Menschen ergötzen sich offenbar am Leid anderer Personen“, erklärte er. Soll heißen: Gaffer und Smartphonenutzer halten sich oft in unmittelbarer Nähe menschlicher Tragödien auf, schauen ganz ungeniert zu oder filmen die Szenerien gar. Das Video „Lust am Leid?“ soll aufklären und zum Nachdenken anregen.

Das neue Fahrzeug der Notfallseelsorge wird beispielsweise bei Verkehrsunfällen eingesetzt und soll Familienangehörigen von Unfallopfern aber auch am Unfall Beteiligte bei der Bewältigung der vor allem psychisch schweren Situation helfen – auch mit abgedunkelten Scheiben. Gegen Gaffer.