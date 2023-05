Saisoneröffnung im Potzehner Freibad: Handtuchhalter und Überdachung neu

Von: Stefan Schmidt

Die Potzehner Freibadsaison ist eröffnet worden. © Stefan Schmidt

In Potzehne ist die Freibadsaison eröffnet worden.

Potzehne – Ein bisschen gebibbert wurde schon. Denn die Wassertemperatur im Potzehner Freibad liegt bei 17 Grad – für Mitte Mai nicht ungewöhnlich. Dennoch eröffnete der Potzehner Freibad-Förderverein am Sonntagnachmittag die diesjährige Badesaison. Und zwar traditionell mit einem gemeinsamen Hineinhüpfen in Kostümen. Ob Ortsbürgermeister Harald Rolletschek oder die Fördervereins-Vorsitzende Claudia Plock: Sie alle sprangen vom Beckenrand ins große 50-Meter-Becken, dessen Wände und Boden erst vor wenigen Wochen von den Vereinsmitglieden in neuer hellblauer Farbe gestrichen wurden.

Im Potzehner Freibad gibt es für dieses Jahr einige Veränderungen. So hat die Stadt – Claudia Plock lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Gardelegener Rathaus – ein Vordach über den Kassenbereich anbringen lassen. Darüber hinaus steht am Beckenrand ein Handtuchhalter mit Ablagemöglichkeit für Brillen, wenn sich Brillenträger ins kühle Nass wagen. Darüber hinaus sind am Volleyballplatz Stehtische neu aufgestellt worden – die alten Tische waren im Laufe der Jahre morsch geworden. Und die Rentner aus Potzehne hatten zudem Netze über die Stühle am Rondell gespannt, „damit die Vögel da nicht alles verdrecken“, wie Claudia Plock schmunzelnd erzählte. Zuletzt hatten die Vereinsmitglieder auf dem Freibad-Gelände Blumen gepflanzt. Eine weitere Neuerung wird noch angebaut: Eine große Uhr am Beckenrand, damit die Schwimmer wissen, wie schnell sie unterwegs sind.



Das Potzehner Freibad hat ab sofort werktags von 13 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet.