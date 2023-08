Zum Toilettengang nach draußen?

Von: Stefan Schmidt

Das Toilettenhäuschen befindet sich vor dem Neubaublock. © Stefan Schmidt

Der Neubaublock an der Straße der Republik wird saniert. Was nicht ganz ohne Probleme abläuft.

Gardelegen – Es ist die größte Investition der Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in diesem Jahr. Gardelegens größter Vermieter investiert 1,5 Millionen Euro – 600.000 Euro davon aus dem Landes-Fördertopf – in neue Fahrstühle und die Erneuerung der Steigestränge im Neubaublock an der Straße der Republik 10 bis 14 im Gardelegener Neubaugebiet Schlüsselkorb. Dafür muss das Wasser zeitweise abgestellt werden – und das sorgte in den vergangenen Tagen für Unmut und Ängste bei einigen der Mieter in dem 30-WE-Block.

Denn mit Baubeginn wurde das Wasser bei den ersten fünf Mietern gleich für drei Tage – und zwar auch nachts – abgestellt. Das bedeutete: Kein Waschen, kein Zähneputzen und auch keine Toilettennutzung in der eigenen Wohnung. Stattdessen hatte die Wobau für die ersten fünf betroffenen Mieter – saniert wird nach und nach – einen Toilettenwagen neben den Block gestellt. „Wie soll ich denn nachts als alter Mann aus meiner Wohnung im dritten Stock nach draußen gehen, wenn ich mal ein Bedürfnis habe?“ empört sich Hans-Jürgen Adler, dessen Wohnung bald an der Reihe ist. Er ist 93 Jahre alt, wohnt mit seiner Ehefrau seit Beginn in dem Neubaublock, der vor 37 Jahren gebaut wurde. Seine Befürchtung: Die ersten fünf Mieter mussten genau das tun, nämlich nachts nach draußen zur Toilette gehen. Und zwar durch den Keller, weil die Hauseingänge von vorne wegen der Bauarbeiten derzeit nicht nutzbar sind. Im Keller gibt es zudem diverse Schwellen.

Doch so, wie der älteste Mieter des Wohnblocks es befürchtet, werde es nicht kommen. Das versicherten am Freitag der neue Geschäftsführer der Gardelegener Wobau, Marcus Wöhling, und Peter Ast, der Leiter der Bauabteilung. Ja, es habe zu Beginn dieser Woche, als die Leitungen in den ersten Wohnungen erneuert werden solten, unvorhergesehene Probleme gegeben. „Das haben wir erst bemerken können, nachdem die Firma angefangen hatte.“ Und so musste die gegenüber den Mietern angekündigte Wassersperre von nur einem Tag auf drei Tage verlängert werden. „Das war auch für uns unangenehm und nicht so geplant“, erklärt Marcus Wöhling. Doch mittlerweile sei man in Absprache mit den vor Ort arbeitenden Firmen übereingekommen, dass eine Wasserzufuhr im Keller sichergestellt wird und sich die Mieter von dort, wenn es mit der Sanierung ihrer Leitungen soweit ist, einen Vorrat anlegen können. „Und wer zu alt oder zu gebrechlich ist, das Wasser selbst in die Wohnung zu tragen“, ergänzt Peter Ast, „dem wird das Wasser auch hochgebracht“.

Der von einer Firma angemietete Toilettenwagen bleibt parallel vor Ort – außer an Tagen wie an diesem Wochenende, an dem die Firma den Wagen woanders benötigt. Was aber kein Problem sei, so Marcus Wöhling, „denn momentan fließt das Wasser ja überall“. Wenn es am Montag früh mit den Leitungsarbeiten weitergehe, stehe der Toilettenwagen „selbstverständlich“ wieder zur Verfügung. Darüber hinaus hat die Wobau zwei Chemie-Toiletten gekauft, die nach Bedarf in den Wohnungen genutzt werden können.

Die gesamten Sanierungsmaßnahmen an der Straße der Republik 10 bis 14 sollen zum Jahresende abgeschlossen sein.