Mieste: Einbrecher öffneten Pakete

Unbekannte drangen in Postverteilerzentrum ein

sts Mieste. Bislang noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in das Gebäude des Postverteilerzentrums in Mieste ein. Das teilt die Polizei mit. Der oder die Täter öffneten in den Innenräumen diverse Pakete.