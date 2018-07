758 Metal-Fans im Freibad

sts Gardelegen. Die fünfte Auflage des Metal Frenzy-Festivals am vergangenen Wochenende in Gardelegen (wir berichteten) hat auch der Stadtkasse gut getan.

Denn Besucher des dreitägigen Festes – die Veranstaltung auf der Freifläche neben dem Gardelegener Freibad ging von Donnerstag bis Sonnabend – hatten die Möglichkeit, mit einem Sonderpreis das direkt gegenüber dem Festivalgelände liegende Bad zu benutzen. Und das taten die Metal-Fans ausgiebig. Nach Angaben der Stadt haben 758 Besucher ein solches Ticket gekauft und konnten damit während des Wochenendes jederzeit ins Bad gehen. Gerade wegen der sommerlichen und trockenen Temperaturen war der Besuch im Freibad sehr beliebt. Vor allem nach dem Aufstehen, also während der Vormittagsstunden. So war das große Becken jeweils am Vormittag mit Metal-Fans aus der unmittelbaren Nachbarschaft regelrecht „geflutet. “.