Tauben qualvoll am Gardelegener Bahnsteig verendet

Von: Ina Tschakyrow

Eine lebende Taube ging auf dem Netz auf der Suche nach einem Loch hin und her. Mehrere Vögel sind bereits verendet. © Ina Tschakyrow

Zehn Tauben sind qualvoll am Gardelegener Bahnhof verendet. Dort ist unter einer Überdachung am Bahnsteig ein Netz gespannt. Allerdings hat dieses Löcher, durch das die Tauben fliegen und nicht mehr herausfinden.

Gardelegen – Zehn Tauben sind in den vergangenen Tagen qualvoll am Gardelegener Bahnhof verendet. Die Vögel liegen tot auf einem Netz. Das feinmaschige Netz ist unter der Überdachung auf Bahnsteig 1 gespannt, weil die Überdachung baufällig ist. Fahrgäste am Bahnsteig sollen somit geschützt werden.



Allerdings hat das Netz einige Löcher, durch die die Tauben geflogen sind. Aber sie finden nicht mehr heraus und sind deswegen zwischen Netz und Überdachung gefangen. Die Tauben sind verendet, weil sie kein Wasser und kein Futter zu sich nehmen konnten.



Zunächst waren es nur wenige tote Tauben, in den vergangenen Tagen wurden es mehr. Eine Taube, die auch durch das Netz geflogen ist, ist am Mittwochnachmittag noch unruhig hin und her geflattert, vermutlich, um dort wieder herauszukommen. Unternommen werden konnte nicht viel – versucht wurde, ein Loch im Netz zu vergrößern, damit die lebende Taube hindurchfliegen kann. Denn es handelt sich dabei um Eigentum der Deutschen Bahn AG. Das bedeutet, dass eigentlich nur die Deutsche Bahn AG etwas unternehmen kann.



Eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG teilt dazu auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit: „Wir bedauern den Vorfall sehr und werden das kaputte Netz umgehend durch ein Neues ersetzen.“



Netze sind in diesem Bereich schon seit längerer Zeit befestigt. Diese haben auch in der Vergangenheit immer wieder Löcher gehabt, durch die Vögel geflogen sind und nicht wieder herausgefunden haben, wie ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes informiert. Allerdings habe es Kontrollen von der Deutschen Bahn AG am Netz gegeben, damit keine Tauben verenden.