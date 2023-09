Mehrere Anschuldigungen gegen das Gardelegener Tierheim

Von: Ina Tschakyrow

Anschuldigungen gegen das Gardelegener Tierheim wegen Vernachlässigung der Tiere sowie Veruntreuung von Spendengeld wurden geäußert. Das Veterinäramt war deswegen schon wegen einer Kontrolle vor Ort.

Gardelegen – Werden die Tiere im Gardelegener Tierheim nicht versorgt? Laut einer anonymen Beschwerde, die der Altmark-Zeitung vorliegt, sollen Hunde nicht gefüttert, nicht mit den Vierbeinern spazieren gegangen und die Unterbringung nicht „zum Wohle des Tieres durchgeführt“ werden. „Die Beschwerden über das Tierheim Gardelegen sind dem Amt für Verbraucherschutz und Gesundheit bekannt“, teilt auf Anfrage der Altmark-Zeitung die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel mit.

Die letzte unangekündigte Vor-Ort-Kontrolle fand am 16. August statt – regelmäßig finden solche Kontrollen ohne Ankündigung statt. „Die Kontrolle verlief ohne Beanstandung“, informiert die Pressestelle weiter. „Alle im Tierheim untergebrachten Tiere wurden in Augenschein genommen. Im Ergebnis der Kontrolle wurde festgestellt, dass alle Tiere tierschutzgerecht untergebracht und versorgt waren“, teilt die Pressestelle mit.



„Den Tieren geht es super“, erklärt auch Lena Peters, stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins. Die Hunde werden gefüttert und gepflegt, es gibt beispielsweise mehrere Gassigeher, die regelmäßig mit den Hunden spazieren gehen. „Wir arbeiten auch mit dem Veterinäramt zusammen“, sagt Lena Peters weiter.

Unter anderem werden Tiere, wie zuletzt mehrere Kaninchen, die vom Veterinäramt beschlagnahmt wurden, im Tierheim untergebracht. Würden die Tiere nicht versorgt werden, würden keine Tiere untergebracht. Anschuldigungen wurden auch gegenüber diesen Kaninchen geäußert. „Die Kaninchen haben oftmals kein Wasser, kein Frischfutter. Zudem werden sie nicht gepflegt“, steht in der anonymen Beschwerde. Auch diesen Vorwürfen widerspricht Lena Peters.

Weiterhin sollen die Kaninchen „sehr krank“ sein. Dazu äußert Lena Peters, dass alle Kaninchen tierärztlich untersucht und behandelt wurden. Ein Tier ist wegen einer Impfreaktion verstorben, ergänzt sie. Auch die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel teilt mit, dass kranke Tiere tierärztlich behandelt worden seien.



Eine weitere Anschuldigung ist, dass das Auto des Tierheims privat genutzt wird. Dazu erklärt Lena Peters, dass sie seit der Neuwahl des Vorstandes des Tierschutzvereins am 31. Juli in Rufbereitschaft ist. Deswegen fährt sie mit diesem Auto nach Hause – sie wohnt in Klötze –, damit sie sofort zu möglichen Einsätzen fahren kann.

„Auch Geldspenden nimmt niemand mit nach Hause“, widerspricht sie einer weiteren Anschuldigung. Futterspenden können teilweise nicht im Tierheim verfüttert werden, wenn diese das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Dafür gibt es eine Vorschrift. Deswegen wird beispielsweise Katzenfutter an die vier Futterstellen für Katzen abgegeben, was mit dem städtischen Ordnungsamt abgesprochen ist, sagt Lena Peters.

Weiterhin wird in der anonymen Beschwerde mitgeteilt, dass die „Vorsitzende des Vereins nicht erreichbar bzw. nie vor Ort“ sei. Bei der Kontrolle durch den Altmarkkreis Salzwedel wurden die „verantwortlichen Mitarbeiter“ vor „Ort angetroffen“, informiert die Pressestelle. Vorsitzende des Tierschutzvereins ist Sarah Gränert von Ahnen, Stellvertreterin ist Lena Peters. Die Leiterin des Tierheims ist Marianne Wigger. Stellvertreter ist Markus Müller, die dafür auch Sachkundeprüfungen abgelegt haben. Dazu teilt die Pressestelle noch mit: „Durch die personellen Änderungen in der Tierheimleitung erfolgte auf Antrag und Vorlage der notwendigen Unterlagen die Erteilung einer neuen zunächst befristeten §11-Erlaubnis nach dem TierSchG. Die darin benannten verantwortlichen Mitarbeiter sind sachkundig und haben alle Voraussetzungen erfüllt.“