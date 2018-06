Machalz: „Ein absoluter Traum“

Gardelegen. „90 Prozent Förderung sind ein absoluter Traum“, erklärte Stadtkämmerer Maik Machalz angesichts der eventuell geplanten Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsarbeiten der Alten Apotheke am Gardelegener Rathausplatz zum „Haus des Gastes“.

Denn derzeit wird in den verschiedenen Ausschüssen der Stadt erfragt, ob das Projekt in Angriff genommen und die Stadt ins Antragsverfahren für die Fördermittel gehen werden soll. Der Finanzausschuss am Mittwochabend stand dem Vorhaben positiv gegenüber, obwohl die Mitglieder natürlich angesichts der ersten Kostenschätzung des städtischen Bauamtes für die gesamte Maßnahme von 1,15 Millionen Euro kritisch nachfragten.

Es sei aber so, führte Machalz aus, dass die Stadt ja schon jetzt für das Gebäude, in dem unter anderem die Tourist-Information untergebracht und laut Bürgermeisterin Mandy Zepig „gut aufgehoben“ ist, verantwortlich ist. Es müsste also in naher Zukunft ohnehin investiert werden, um die Immobilie instand zu setzen, was mindestens 150 000 Euro und damit mehr als der bisher errechnete Eigenanteil von 115 000 Euro kosten würde. Denn mit dem Hinterhaus, so Zepig, könne man in seiner derzeitigen Form nichts anfangen.

Deshalb erarbeitete das Bauamt erste Vorschläge, die aber nicht so bleiben müssen. Es gebe noch viel zu planen, erklärte Bauamtsleiter Engelhard Behrends, der auf Nachfrage von Christian Glatz auch erläuterte, dass die 90-prozentige Förderung mit dem Bauministerium abgesprochen sei. Denn Gardelegen habe beispielsweise die Gartenträume und liege an der Straße der Romanik, sodass die Stadt touristisch für die Altmark und das Land wichtig sei.

Auf Nachfrage von Rüdiger Wolf erklärte die Bürgermeisterin, dass die Maßnahme wohl nicht vor 2020/21 umgesetzt werde und die Antragstellung für die Fördermittel zum nächsten Doppelhaushalt erfolgen soll. Wolf war zudem wichtig, zu erfahren, ob diese vielen großen Vorhaben – er nannte als Beispiele die Baumaßnahme Nikolaikirche und die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes – Auswirkungen auf die Rücklagen der Stadt haben werde, was Machalz verneinte: „ Es sind alles verschiedene Paar Schuhe.“

Auch der städtische Kulturausschuss, der tags zuvor zusammenkam, steht den Plänen positiv gegenüber. Dank Engelhard Behrends, nach Aussage von Mandy Zepig „unser Trüffelschwein in der Fördermittelsuche“, könne das Projekt gefördert werden. Was Andreas Brendtner begrüßte und erklärte: „90 Prozent Fördergeld sollten wir uns nicht entgehen lassen.“ Und SPD-Fraktionschef Oliver Stegert ergänzte: „Dieses Gebäude ist unser Aushängeschild, sozusagen unser Bahnhof.“

Auch im Kulturausschuss gab es einhellige Zustimmung zu den Sanierungsplänen – immer unter der Voraussetzung, dass auch wirklich Fördergeld fließt.

Von Elke Weisbach und Stefan Schmidt