Lindstedter organisieren Sammeltermine für Sachspenden

Von: Lea Weisbach

Für Pfarrerin Johanna Brilling ist die Sammelaktion gemeinsam mit dem Verein ein Herzensprojekt. Sie hofft auf rege Beteiligung – aus der gesamten Region. © Weisbach, Lea

Helfen, wo Hilfe benötigt wird – das wollen die Lindstedter. Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates organisieren drei Termine, an denen Sachspenden für Geflüchtete abgegeben werden können.

Lindstedt – „Wir packen’s an“ – ein Satz, den sicher jeder bereits in unterschiedlichen Situationen gehört oder gesagt hat. Und auch die Mitglieder des Gemeindekirchenrates des Kirchspiels Lindstedt mit Pfarrerin Johanna Brilling wollen dort anpacken, wo Hilfe benötigt wird. „Geht es euch auch so, dass euch die Seenotrettung so unter die Haut geht?“, schreibt die Pfarrerin im Gemeindebrief. Sie macht auf die erschütternden Bilder und Berichte über die Schleuser sowie die Umstände, die geflüchtete Menschen erleben müssen, aufmerksam. Im Mittelmeer sind von 2014 bis heute offiziell knapp 28 000 geflüchtete Menschen ertrunken. Im Jahr 2022 waren es allein etwa 2500, die auf dem Seeweg nach Europa ums Leben kamen. Die Pfarrerin wolle nicht über die Problematik der Einwanderung diskutieren, sie wolle helfen in Form einer Sammelaktion.

Auf die Idee ist Johanna Brilling durch eine Freundin von ihr gekommen. Diese lebt in Berlin und ist innerhalb des Vereins „Wir packen’s an“ ehrenamtlich aktiv. Der Verein wurde im Februar 2020 in Bad Freienwalde (Brandenburg) gegründet. Er leistet aktiv Nothilfe in Krisengebieten. Die Helfer sammeln Sachspenden und kaufen Lebensmittel von Spendengeldern, die zum Teil auch mithilfe von Partnerorganisationen verteilt und an die Orte gebracht werden, wo sie benötigt werden. „Meine Freundin in Berlin investiert sehr viel Zeit dort, um mitzusortieren oder Dinge abzuholen“, erklärt Johanna Brilling weiter. Als der Kirchenrat Lindstedts tagte, war diese Freundin unerwartet zu Besuch, sodass sie den Mitgliedern des Rates die Aktivitäten des Vereins aufzeigte und über das Unheil sprach, das den Menschen an den EU-Außengrenzen passiert.

Sammeltermine in Lindstedt

Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates zögerten nicht lange und entschieden sich dazu, in Lindstedt drei Sammeltermine für Sachspenden anzubieten. Diese sind am Montag, 24. Juli, von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 27. Juli, von 9 bis 15 Uhr. Pfarrerin Johanna Brilling bittet all jene, die spenden wollen, in diesem Zeitraum am Pfarrhaus in Lindstedt (Kassiecker Straße 42) zu klingeln. Ein weiterer Termin ist am Sonnabend, 29. Juli, von 9 bis 11 Uhr – dann direkt am Hortgebäude (neben dem Pfarrhaus) in Lindstedt.

Die Pfarrerin verweist darauf, dass nur bestimmte Dinge gebraucht werden. Vorneweg: Männerbekleidung sowie gut erhaltene Funktionskleidung für Frauen. Es werden außerdem Umstandskleidung, Baby-Zubehör, Windeln, Kinderwagen, Tragetücher, Schlafsäcke, Decken, Handtücher, Thermosflaschen, Reinigungsartikel, Elektronik, aber auch Hygieneartikel wie Seife, Cremes, Deodorant, Taschentücher und Menstruationsprodukte benötigt. Eine Liste der Dinge, die gespendet werden können, gibt es im Internet unter www.wir-packens-an.info/sammelaktion. „Bitte an die Lebenssituation der Menschen denken, die Wind und Wetter, auch großer Hitze ausgesetzt sind“, hofft Pfarrerin Johanna Brilling auf große Beteiligung aus der Einheitsgemeinde Gardelegen. Im Anschluss holt der Verein die Spenden ab, sortiert sie, packt Pakete und bringt sie an die Orte, wo die Güter dringend benötigt werden.