Jugenliche skalieren rechte Parolen in Gardelegen

Zeugin meldet Vorfall der Polizei

Gardelegen – Eine Zeugin beobachtete am Dienstag zwischen 16.45 Uhr 17.15 Uhr Jugendliche, die rechte Parolen skandierten, teilt die Polizei mit. Die Frau sah die Gruppe auf dem Parkplatz eines ehemaligen Supermarktes an der Straße der Opfer des Faschismus in Gardelegen.