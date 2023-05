Jugendweihe in Gardelegen gefeiert

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Den Jugendlichen gratulierte CDU-Landtagsabgeordneter Carsten Borchert zur Jugendweihe im Gardelegener Schützenhaus. © Ina Tschakyrow

122 Jugendliche feierten in Gardelegen ihre Jugendweihe.

Gardelegen – Die ersten Wörter – Mama oder Papa? –, die ersten Schritte, der erste Geburtstag – an all das sollten sich die Familien erinnern, die am Sonnabendvormittag im Saal des Gardelegener Schützenhauses saßen, um die Jugendweihe ihrer Kinder zu feiern.



Gemeinsam gingen die Jugendlichen in den Saal hinein, erhielten Applaus von ihren Familien und Freunden und waren nur noch wenige Minuten davon entfernt, in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen zu werden.



Von den Familien und Freunden hätten die Jugendlichen viel gelernt. „Euch wurde gezeigt, wie Ihr die Welt besteht“, sagte CDU-Landtagsabgeordneter Carsten Borchert in seiner Festrede. Nun werden sie ihr Leben eigenständiger gestalten, dazu wünschte Carsten Borchert Kraft und Selbstvertrauen. „Ihr werdet Erfolge und Niederlagen erleben“, aber Fehler machen und Misserfolge würden helfen, den „eigenen Weg zu gehen“. Er wünschte sich von den jungen Erwachsenen: „Geht nicht mit der Welt so um, als hätten wir noch eine zweite. Sorgt dafür, dass die Welt für die Menschen friedlich bleibt.“ Der CDU-Landtagsabgeordnete gab ihnen mit auf den Weg, tolerant zu sein, „bewahrt Eure Mitmenschlichkeit“ und „vergesst nie, was Eure Familien und Freunde für Euch getan haben: Sie waren immer für Euch da, wenn es darauf ankam.“



Nach der Festrede von Carsten Borchert wurden die Jugendlichen nacheinander nach vorne gerufen, wo sie beglückwünscht wurden und Geschenke überreicht bekamen. Insgesamt feierten 122 Jugendliche, die das Gardelegener „Geschwister Scholl“ Gymnasium, die Sekundarschule „Karl Marx“, die Miester Sekundarschule sowie die Sekundarschule „Johann Friedrich Danneil“ in Kalbe besuchen, in drei Durchgängen ihre Jugendweihe. Musikalisch begleitet wurde die Feierstunde von der Band „Tick2Loud“, die unter anderem ihre Eigenkomposition „Das Leben“ spielten.