Gardelegen: In fünf Dörfern wird abgestimmt

Von: Stefan Schmidt

Auch Ipse könnte bald einen Ortsvorsteher bekommen. © Schmidt,Stefan

Der Gardelegener Stadtrat hat den Weg frei gemacht für mögliche neue Ortschaftsräte und auch Ortsvorsteher.

Gardelegen – Im nächsten Monat bekommen die Einwohner aus fünf Dörfern des Gardelegener Stadtgebietes Post aus dem Rathaus. Denn es geht um die mögliche Bildung von Ortschaftsräten und Ortsvorstehern in diesen Orten. Das haben die Mitglieder des Gardelegener Stadtrates während ihrer Zusammenkunft am Montagabend im Rathaussaal jeweils einstimmig beschlossen.

So könnte es ab dem Jahr 2024 – dann gibt es die nächsten Kommunalwahlen – in drei Dörfern neue Ortschaftsräte geben. Dies betrifft Jävenitz (894 Einwohner), Jerchel (300 Einwohner) und auch Trüstedt (91 Einwohner). In Jävenitz – immerhin nach Gardelegen, Mieste und Letzlingen der viertgrößte Ortsteil im Stadtgebiet – hatte es während der vergangenen Legislaturperiode bereits eine Bürgerbefragung gegeben. Mit dem Ergebnis, dass die meisten Jävenitzer, die an dieser Befragung teilgenommen hatten, keine Notwendigkeit für die Installierung eines Ortschaftsrates sahen. In Jävenitz wie auch in Jerchel gab es bis zur Zwangszuordnung zur Stadt zum 1. Januar 2011 zwar jeweils Gemeinderäte, deren Mitglieder damals aber hinschmissen, sodass kein Ortschaftsrat zustande kam. Ein Ortschaftsrat könnte auch in Trüstedt künftig die Interessen des Dorfes vertreten – Trüstedt war vor 2011 Ortsteil der damals noch eigenständigen Gemeinde Jävenitz.

Ortsvorsteher – also Einzelpersonen, die die Interessen ihres Dorfes vertreten – könnte es ab 2024 auch in Weteritz (179 Einwohner) und Ipse (117 Einwohner) geben. In den 49 Ortsteilen des Gardelegener Stadtgebietes gibt es bisher keinen einzigen Ortsvorsteher.

Wie Dezernent Andreas Hensel auf Nachfrage von Stadtratsmitglied Gustav Wienecke am Montagabend erläuterte, sei das Ergebnis der Bürgerbefragungen nicht bindend für den Stadtrat, deren Mitglieder am Ende über die Einführung oder Nichteinführung von Ortschaftsräten oder Ortsvorstehern entscheiden. So gebe es keine Untergrenze, was die Beteiligung angehe. „Wir müssen einfach die Ergebnisse in den jeweiligen Orten abwarten“, erklärte er.

Die Bürgerbefragung in den fünf Dörfern läuft vom 1. bis 30. April.