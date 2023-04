Weniger Anfragen nach Baugrundstücken in Gardelegen

Von: Stefan Schmidt

Häuslebauer halten sich in Gardelegen derzeit zurück. © Stefan Schmidt

Im Gardelegener Stadtgebiet gibt es einen Rückgang von Anfragen zu Eigenheim-Bauten.

Gardelegen – Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Gardelegener Stadtgebiet ist zurückgegangen. Das teilt Antonia Ahrends vom Sachgebiet Bauordnung und Bauleitplanung in der Gardelegener Stadtverwaltung auf Anfrage der Altmark-Zeitung mit. Es sei „spürbar, dass sich die aktuelle Lage auf die Nachfrage an Baugrundstücken der Hansestadt Gardelegen widerspiegelt“, erklärt sie. Und weiter: „Der Rückgang von Bauwilligen ist auch bei uns zu spüren.“ Seitdem die Materialkosten auch im Baugewerbe gestiegen sind und der Fachkräftemangel außerdem zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen führen kann, nehmen immer mehr Familien von einem Eigenheimbau Abstand. Diese Tendenz gibt es demnach auch in Gardelegen, wo die Stadt die Baugebiete selbst vermarktet. Allerdings: „Die Möglichkeit der Reservierung wird rege genutzt“, ergänzt Antonia Ahrends.

Das einzige Baugebiet, das aktuell nahezu komplett ausgelastet ist, ist das an der Bertolt-Brecht-Straße im Osten der Stadt. Dort sind alle 15 Grundstücke des ersten Bauabschnitts vergeben. Im zweiten Bauabschnitt liegt die Auslastung bei 78 Prozent – dort sind zwei von neun Flächen noch frei, davon ist aber ein Baugrundstück bereits reserviert.

Nahezu ausgelastet ist auch das Baugebiet am Alten Dorf in Jävenitz: 12 der 13 Bauplätze sind bereits vergeben. Auch die Bauplätze Am Dammkrug am Rande von Mieste waren und sind begehrt: Von den 27 Flächen des ersten und zweiten Bauabschnitts sind nur noch vier frei.

Auch am westlichen Dorfrand von Estedt können Eigenheime gebaut werden. Das dortige Baugebiet An der Kleinbahn umfasst 22 Bauplätze. Davon ist aktuell noch die Hälfte – also elf Flächen –zu vergeben.

Das mit nur acht Grundstücken kleinste Baugebiet im Stadtgebiet befindet sich in Wiepke, Am Wiepker Bach. Dort sind noch fünf der acht Bauplätze frei.