Was liest Gardelegen?

Von: Stefan Schmidt

Die Bücherzelle ist in den Gardelegeneer Stadtfarben gehalten. © Stefan Schmidt

Die Bücherzelle in der Gardelegener Innenstadt ist beliebt.

Gardelegen – Manchmal geht die Tür auf. Dann stellt sich jemand in die Bücherzelle, die seit mehreren Jahren am nördlichen Ende der Gardelegener Fußgängerzone steht. Und sucht sich in aller Ruhe ein oder mehrere Bücher aus. Und manchmal legt jemand auch einen Schmöker hinein. Genauso funktioniert die Idee einer solchen Bücherzelle: Wer etwas zu lesen sucht oder ein ausgelesenes Buch abgeben will, der nutzt die ausrangierte Telefonzelle in der Gardelegener Innenstadt. Ein Konzept, das deutschlandweit greift und das auch in Gardelegen angewandt wird – und das bisher erfolgreich. Mehr als 200 Bücher der unterschiedlichsten Genres liegen in den vier übereinander aufgebauten Fächern. Meist handelt es sich um Belletristik, also leicht lesbare Romane. Aber auch Kinderbücher und Ausgaben mit Tipps für Heim und Garten werden regelmäßig einsortiert.

Anders als bei der Eröffnung befürchtet, ist die Bücherzelle in der Gardelegener Innenstadt bisher von Vandalismus größtenteils verschont geblieben. Zwar sind nicht alle Bücher fein säuberlich nebeneinander aufgereiht, sondern stapeln sich auch mal übereinander. Und so ganz taufrisch sind auch nicht alle dort aufgereihten Exemplare. Aber anders als bei der Bücherzelle in Mieste, die auf dem dortigen Dorfplatz schon mehrfach beschädigt wurde, bleibt die ehemalige Telefonzelle in Gardelegen von Randalierern bisher verschont. Einen dritten Bücherzellen-Standort gibt es seit Oktober 2021, also seit rund anderthalb Jahren, neben dem Feuerwehr-Gerätehaus in Miesterhorst. Dies geschah auf Initiative des Miesterhorster Ortschaftsrates.

Bei allen drei Bücherzellen handelt es sich um ehemalige Telefonzellen, die in den Farben der Stadt Gardelegen – Rot und Grün – angemalt worden sind. Die Bücherzellen sind grundsätzlich rund um die Uhr für Leseratten nutzbar.