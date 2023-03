Im Gardelegener JFZ kann ab sofort „gebubbelt“ werden

Von: Stefan Schmidt

Eine „Bubble“-Anlage befindet sich im Besitz des JFZ © Schmidt,Stefan

Das JFZ in Gardelegen hat eine „Bubble“-Spielanlage im Angebot.

Gardelegen – Ein wenig sieht es aus wie der gute alte Auto-Scooter vom Jahrmarkt. Auf einem abgetrennten Feld sind es aber nicht die Boliden, die unterwegs sind und sich mitunter gegenseitig rammen.

Es sind reale menschliche Körper, verpackt in eine durchsichtige Hülle. „Bubble“ nennt sich dieser Spaß und wurde am Donnerstagnachmittag im LIW-Saal des Gardelegener Jugendförderungszentrums (JFZ) am Tannenweg vorgeführt. Ralf Böse, der geschäftsführende Vorstand des JFZ, erläuterte die Beweggründe für diese Neuanschaffung, die ab sofort auch mit einem Fahrzeug an verschiedene Orte in und um Gardelegen gefahren werden kann, damit dort „Bubble“ ausprobiert werden kann.

Dieses Ausprobieren übernahmen am Donnerstag Mädchen und Jungen aus dem Gardelegener Jugendclub „Mood“, die sich in die Hüllen zwängten – ein wenig beengt ist der ganze Spaß dann doch. Aber passieren könne nichts, versicherte Ralf Böse. Denn die Knautschzone ist groß, selbst bei gegenseitiger Berührung – beabsichtigt oder versehentlich – ist die Verletzungsgefahr gleich Null.

In die Hülle kommt man hinein, indem man an Griffe packt und sich einen Gurt umschnallt. Und dann wird auf dem begrenzten Feld umhergelaufen. Dieses Feld ist an den Seiten aufblasbar, so dass die Umrandung ebenfalls als Knautschzone dient. Die Ränder sind mit Werbung versehen – diverse Sponsoren, die bei der Premiere im LIW-Saal auch dabei waren, haben mit ihrem Geld die Anschaffung dieses Spielgerätes erst ermöglicht. Als Gegenleistung, so erzählte Ralf Böse, hätten diese Sponsoren die Möglichkeit, einmal pro Jahr die Anlage zu nutzen, und zwar kostenlos.

Und so wird das neue Spielgerät am Kindertag, also am Donnerstag, 1. Juni, an der Jävenitzer Grundschule aufgebaut. Denn Friedhelm Matthies vom Jävenitzer Kartoffelcenter ist einer der Sponsoren.