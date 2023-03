Gardelegener Freibäder werden im Frühjahr hergerichtet

Von: Stefan Schmidt

Putzarbeiten im Potzehner Freibad © Schmidt,Stefan

Bevor die Badesaison beginnt, müssen die drei Gardelegener Freibäder auf Vordermann gebracht werden.

Potzehne – Auch in diesem Jahr werden die drei städtischen Freibäder in der Einheitsgemeinde Gardelegen geöffnet sein. Bereits jetzt laufen im Erlebnisbad Zienau, im Zichtauer Waldbad und im Freibad Potzehne die Vorbereitungen für die Badesaison.

Am Mittwoch waren Heiko Kruck, verantwortlich für den Bäderbetrieb, gemeinsam mit Mitarbeiter Niklas Müller dabei, das große Becken – Potzehne verfügt über das einzige 50-Meter-Becken im Gardelegener Stadtgebiet – herzurichten. „Die vorbereitenden Arbeiten“, so Heiko Kruck, „sind die Voraussetzung dafür, dass wir wieder eine reibungslose Badesaison haben werden.“ Derzeit wird der Beckenboden in Potzehne ebenso gesäubert wie die Beckenwände. Bevor das Wasser in das Becken fließen wird, soll noch frische Farbe an die Wände und auf den Boden gestrichen werden. Das typische Hellblau soll ab Juni, wenn die Badesaison voraussichtlich auch in Potzehne starten wird, strahlen.

In Potzehne kümmern sich auch die Mitglieder des Freibad-Fördervereins um die Saisonvorbereitung. Sie gestalten vor allem die Außenanlagen. So lädt der Vorstand des Fördervereins für Sonnabend, 1. April, zu einem Arbeitseinsatz auf das Freibad-Gelände ein. Beginn ist um 9 Uhr. Helfer – auch Nicht-Vereinsmitglieder – sind natürlich willkommen. Wie die Vorsitzende des Fördervereins, Claudia Plock, mitteilt, soll Laub geharkt und das Totholz entfernt werden. Deshalb werden Harken benötigt. Nach Abschluss des Arbeitseinsatzes gibt es eine Mittagsversorgung, kündigt Claudia Plock weiter an.