Auf Tuchfühlung mit Chamäleon „Flip“

Von: Stefan Schmidt

Auch Chamäleon „Flip“ war zu Gast. © Stefan Schmidt

Buchstäblich tierisch ging es für einen Tag im Gardelegener Johanniterhaus Rieseberg zu.

Gardelegen – Etwas irritiert schaut Ingrid Brundel dieses merkwürdige Geschöpf an. Doch dann strahlt sie – so ein Tier aus so kurzer Distanz hat die Bewohnerin des Johanniterhauses Rieseberg in Gardelegen wohl noch nie gesehen. Max Oberländer hält das Chamäleon mit den markanten Augen in ihre Richtung, die Haut ist grün – ein Zeichen dafür, dass „Flip“, wie das exotische Tier heißt, sich wohlfühlt in seiner Haut.

„Flip“ war nur eines von mehreren Tieren, die die Bewohner der Einrichtung bei einem ganz besonderen Projekt vor wenigen Tagen zu sehen bekamen. Max und sein Bruder Moritz sind die Söhne von Mitarbeiterin Melanie Oberländer. Gemeinsam hatten sie die Idee, den Senioren mal eine ganz besondere tierische Abwechslung zu bieten. Dazu gehörte nicht nur das Chamäleon, das seine Farbe binnen weniger Augenblicke je nach Gemütslage wechseln kann. Auch zwei Madagaskar-Fauchschaben aus der Familie der Kakerlaken hatten die beiden Brüder von Zuhause mitgebracht. Und tatsächlich fauchen sie – daher der Name – bei Berührung. Dazu gesellte sich noch die Heilig-Burma-Katze Findus, die – im Gegensatz zu den Kakerlaken – es liebt, gestreichelt zu werden.

Im Mittelpunkt des Projekts standen jedoch mehrere Hühner, die Elias Spalik seit Jahren auch an das Johanniterhaus vermietet. Drei Wochen lang leben die pickenden und gackernden Zweibeiner auf dem Gelände des Johanniterhauses Rieseberg und Bewohner wie auch Familienangehörige freuen sich schon seit langem auf deren Anwesenheit. Beim Zugucken und Füttern der Hühner kommen nämlich bei vielen Bewohnern Kindheitserinnerungen hoch. Wie bei Monika Neumann. Während die Seniorin die Tiere durch das Gitter mit Hingabe füttert, sagt sie: „Zuhause hatten wir früher auch jede Menge Hühner.“