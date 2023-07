Hanfanbau als Feldversuch

Von: Ina Tschakyrow

Unweit von Gardelegen wird Hanf angebaut. © Ina Tschakyrow

Unweit von Gardelegen wird Hanf in einem Versuchsprojekt angebaut.

Gardelegen – Ein süßlicher Geruch liegt in der Luft. Er kommt von den Hanfpflanzen, die auf dem Feld bei Hemstedt wachsen. Das sei das Feld, auf dem der Anbau bisher am besten funktioniert, erzählt Holger Borchers. Der Hanf soll bis zu vier Meter groß werden, ergänzt Otto Mewes. Anschließend wird die Pflanze geerntet und in der Biogasanlage von Biogas Gardelegen GmbH verwertet.

„Wir versuchen, eine alternative Kultur zur Produktion von Biomethan zu etablieren“, sagt Otto Mewes, der Betriebsleiter für die Biogasanlage ist, in der unter anderem Mais, Rüben, Grassilage, Geflügel- und Rindermist sowie Reststoffe aus der Zwiebel- und Kartoffelverarbeitung verwertet werden. Ob sich Hanf dafür eignet, „wissen wir noch nicht“, fügt er hinzu. Der Anbau ist ein Versuch. „Und Hanf ist noch ziemlich einzigartig“, ergänzt er. Hanf wird als Nutzpflanze bisher selten angebaut. Bereits im vergangenen Jahr wurde Hanf angepflanzt, aber der Versuch wurde von einer Saatgutfirma aufgestellt und anders verwertet, sagt Holger Borchers, Betriebsleiter für die landwirtschaftlichen Betriebe bei dem Unternehmen. Die Ernte war zur Hanfnussgewinnung und Hanfsstrohproduktion im Versuchsrahmen bestimmt. Geerntet werden konnte nur das Stroh, da die Ernte der Hanfnuss, also der Frucht, schwierig war.

Strenge Richtlinien gelten für den Anbau, der auch angemeldet sein muss. Vom Saatgut bis zur Ernte wird der gesamte Anbau kontrolliert. Überprüft werden beispielsweise die Saatgutchargen beim Altmarkkreis Salzwedel beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF). Pflichtgemäß gemeldet ist der Anbau auch beim Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung. Kontrolliert wird unter anderem der THC-Gehalt der Pflanze, also der Anteil von Tetrahydrocannabiol. Das ist der Hauptwirkstoff des Hanfes, der eine berauschende Wirkung hat. Ist der THC-Gehalt zu hoch, darf die Ernte nicht verwendet werden. Das Saatgut, das gesät wird, hat aber eine andere Genetik – das sind Züchtungen zur Bildung organischer Masse – und bildet THC nicht aus. Kontrolliert werden muss der Gehalt stichprobenartig dennoch. Es gibt dabei eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.

Die Versuchsfläche ist insgesamt etwa 40 Hektar groß. Angebaut wird der Hanf auf vier Flächen der Gesellschafter der Biogas Gardelegen GmbH. Die Flächen haben unterschiedliche Gegebenheiten, um festzustellen, wo die Pflanze am besten wächst. „Wir haben festgestellt, dass Hanf nach Getreide besser wächst als nach Sonnenblume und Mais“, sagt Holger Borchers. Er erklärt, dass nach dem Getreideanbau eine Zwischenfrucht über die Wintermonate auf dem Acker ist.

Im Frühjahr wird organischer Dünger in den Boden eingearbeitet. Mitte April wurde der Hanf ausgesät. Pro Hektar werden 40 bis 50 Kilogramm Saatgut für den Hanfanbau benötigt. Das Saatgut ist derzeit noch „sehr teuer“, erzählt Otto Mewes. Und nach der Aussaat „passiert nichts mehr“, so Holger Borchers weiter. Er erklärt, dass die Pflanze keinen zusätzlichen mineralischen Dünger und keine Pflanzenschutzmittel braucht. Hanf ist als Nutzpflanze nicht verbreitet und wird kaum angebaut. Deswegen gibt es keine nennenswerten Schädlinge und Krankheiten, gegen die Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen. Außerdem „ist das Blatt sofort da“, erzählt Otto Mewes. Dadurch wird Lichteinfall auf den Boden verhindert, sodass sich kein Unkraut etablieren kann. Etwa zehn Tage später waren die ersten kleinen Pflanzen zu sehen. „Sie mögen keinen Frost“, weiß Holger Borchers. Mittlerweile ist der Hanf etwa zwei Meter hoch. Weitere zwei Meter sollen die Pflanzen noch wachsen. Dann wird geerntet. Der „richtige Erntezeitpunkt“ muss abgewartet werden, sagt Otto Mewes, damit die Pflanze nicht zu sehr vertrocknet, erklärt er. Wurde die gesamte Pflanze – es gibt Überlegungen, beispielsweise die Blüten anders zu nutzen – geerntet, wird der Hanf gewogen und in der Biogasanlage verwertet. Aus dem Hanf wird so Biomethangas. Die Preise für das Biomethangas ändern sich immer wieder, es gibt verschiedene Vergütungsstufen. Außerdem entsteht organischer Dünger, der für Äcker genutzt werden kann. „Darin sind alle Nährstoffe, die eine Pflanze braucht“, sagt Holger Borchers.

Der Hanfanbau muss sich für alle, die daran beteiligt sind, lohnen, sagt Otto Mewes. Er ergänzt, dass der Anbau auch funktionieren muss, ebenso die Ernte, die Lagerung sowie die Biomethangasmenge, die entsteht. „Wir haben dafür viele Ideen, die wir ausprobieren“, so Otto Mewes weiter.