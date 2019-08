Hoffnung für die Ortsdurchfahrt in Breitenfeld?

Vor-Ort-Termin mit den Anliegern ist geplant

+ © Schmidt Die Ortsdurchfahrt von Breitenfeld müsste dringend saniert werden. © Schmidt

Breitenfeld – Ob es irgendwas gebe, was weitergeführt und in der alten Legislaturperiode vom Ortschaftsrat nicht vollendet worden sei, wollte der frisch gewählte Ortsbürgermeister von Breitenfeld, Christian Henneick, am Montagabend wissen.