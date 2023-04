17.000 Hennen verendeten bei Brand in einem Geflügelbetrieb in Jävenitz

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

In Jävenitz brannte es bei einem Geflügelbetrieb. © Hanna Koerdt

In einem Geflügelbetrieb bei Jävenitz brannte es in der Nacht von Montag zu Dienstag. 17.000 Hennen verendeten bei dem Feuer.

Jävenitz - Etwa 17.000 Hennen verendeten bei einem Brand in einem Geflügelbetrieb in Jävenitz. Das Feuer brach in der Nacht von Montag zu Dienstag in einem Stall aus. Alarmiert wurden um 22.32 Uhr die Feuerwehren in Jävenitz, Hottendorf und Kloster Neuendorf.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, teilt Stadtwehrleiter Sven Rasch auf Nachfrage der Altmark-Zeitung mit. Kurz darauf wurden die Feuerwehren in Gardelegen, Mieste und Potzehne nachalarmiert, um zwei weitere Tanklöschfahrzeuge vor Ort zu haben.

Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Ab 4 Uhr war für die Brandwache nur noch ein Fahrzeug mit Besetzung aus Jävenitz vor Ort. Erst am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr sind die Einsatzkräfte vom Einsatzort wieder abgerückt. Anschließend wurde der Einsatzort wieder dem Betreiber übergeben.

Im Einsatz waren 16 Fahrzeuge sowie 75 Feuerwehrmitglieder. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Bisher ist die Brandursache noch unklar. Alarmiert hatte die Feuerwehr der Betreiber, bei dem die Brandmeldeanlage auslöste. Es entstand zudem ein hoher Sachschaden.

Wegen der verendeten Hennen war auch das Veterinäramt des Altmarkkreises Salzwedel vor Ort. Zudem untersucht die Kriminalpolizei den Brandort.