Großeinsatz bei Gardelegen: Lagerhalle wird durch Feuer vollständig zerstört

Eine Lagerhalle in Gardelegen ist bei einem Brand vollständig zerstört worden. © Polizei

In Gardelegen hat es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr in einer Lagerhalle in der Pfahlweide gebrannt.

Gardelegen - In der Halle lagerte Dünger. Die Halle wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand und die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Es waren 33 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Gardelegen und Kloster Neuendorf im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt.