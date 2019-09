Glasfaserausbau in Gardelegen: Noch etwa 300 Haushalte fehlen

Avacon Connect setzt Technikcontainer

+ © Koerdt Der Technik-Container, von dem aus Gardelegen und die Region von der Avacon Connect mit Glasfaser versorgt werden soll, wurde gesetzt. © Koerdt

Gardelegen – Die Frist läuft am 30. September ab. Dann entscheidet sich, ob die Avacon Connect in Gardelegen ein Glasfasernetz baut. Ein dafür benötigter Technik-Container wurde gestern schon einmal am Gardelegener Umspannwerk gesetzt.