„Das gibt eine Revanche“

Andy Jahn drehte für neue Vox-Fernsehshow „Endlich kapiert?!“ und verpasst Freundin Denkzettel

+ © Privat Andy Jahn (links) und Lutz van der Horst verpassten einer Freundin des Gardelegeners einen Denkzettel, weil sie sich als Beifahrerin so oft erschreckt. Foto: Privat © Privat

Gardelegen. „Das war alles an dem Tag so unwirklich“, erzählt Andy Jahn, „ich werde das wohl erst realisieren, wenn ich es im Fernsehen schaue“. Der Gardelegener nahm an einer neuen Show des Fernsehsenders Vox teil, die „Endlich kapiert?!“ heißt.