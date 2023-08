Gesellenfreisprechung in Gardelegen - „Bleiben Sie hungrig auf Wissen“

Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Altmark im Gardelegener LIW-Saal

+ © Stefan Schmidt Die Freisprechung fand in Gardelegen statt. © Stefan Schmidt

75 Gesellen sind in Gardelegen freigesprochen worden.

Gardelegen – 75 junge Frauen und Männer haben am Mittwochnachmittag im Gardelegener LIW-Saal ihre Gesellenbriefe erhalten. Die Kreishandwerkerschaft Altmark lud die Gesellen sowie ihre Lehrmeister und Familienmitglieder zur Freisprechung ein. Insgesamt traten 98 Handwerker zu den Prüfungen an. Und zwar in den Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bäcker/in, Dachdecker/in, Elektroniker/in, Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk Bäckerei, Kfz-Mechatroniker/in, Maurer/in, Metallbauer/in, Straßen- und Tiefbauer/in. Die Erfolgsquote lag somit bei 76,5 Prozent.

Nach einführenden Worten des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft, Stefan Prax, und des Kreishandwerksmeisters Norbert Nieder hielt Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, die Festrede. Er ging darauf ein, dass das Handwerk „das Fundament unserer Wirtschaft“ sei und das duale Ausbildungssystem weltweit beachtet werde. Mit der Überreichung der Gesellenbriefe hätten die jungen Handwerker „einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Berufsleben“ bewältigt. Sie seien – angesichts des in Deutschland herrschenden Fachkräftemangels – „die Fachkräfte von morgen“. Andererseits: „Bleiben Sie hungrig auf Wissen“, auch wenn die Gesellen bisher „Großartiges geleistet“ hätten. Denn speziell im Handwerk gelte: „Stillstand ist Rückschritt.“

Eine Spitze auf die Politik konnte sich Hagen Mauer abschließend nicht verkneifen: „Die stetig wachsende Bürokratie nimmt den Unternehmern den Atem.“