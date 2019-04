Gardelegener Wobau-Wohnblock im Schlüsselkorb fertig saniert

Gardelegen – 2016 begannen die ersten Arbeiten am Eingang Nummer 10. Fahrstühle wurden eingebaut, die gab es am Häuserblock an der Straße der Freundschaft vorher nicht, denn „nach damaligem Baurecht der DDR haben die Blöcke keine Aufzüge gebraucht“, so Peter Ast.

Er ist technischer Leiter bei der Wobau Gardelegen, die kürzlich zum Tag der offenen Tür in die Nummer 12 des sanierten Wohnblocks im Schlüsselkorb geladen hatte.

+ Dana Siegel (l.) und Antje Siegel-Reinhardt planen die Einrichtung, während Jannes Reinhardt lieber spielt. © Koerdt Das Interesse war sehr groß, zwei Stunden lang gingen frühere und künftige Mieter sowie Neugierige ein und aus. Zum Beispiel Sandra Lang, die vor den Renovierungen hier wohnte, ihre Mutter Joanna Zerneke und ihr Onkel Joachim Gajewski. Der zieht nun in eine der Wohnungen ein. Um mal zu vergleichen, gingen die drei nicht nur in seine künftige, sondern auch alle anderen Wohnungen. Und waren baff, was sich alles aus dem 80er-Jahre-Block rausholen ließ – schicke holzfarbene Böden, neue großgetäfelte Bäder, mehr Winkel, größere Räume. „Es ist wirklich was Schönes draus geworden“, so Joanna Zerneke und auch Sandra Lang findet den Unterschied zu vorher beeindruckend.

Die Wobau hat knapp fünf Millionen Euro in die Erneuerung des Wohnblocks investiert. Sachsen-Anhalts Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Thomas Webel, war schon hier. Ihm hatte Wobau-Geschäftsführer Wolfgang Oelze ein modernes Modell geliefert, um zu zeigen, dass sich die Investition lohnen wird und Hand und Fuß hat. Denn schließlich erhielt die Wobau dafür eine Förderung von 800.000 Euro, getragen zu einem Drittel von der Stadt und zwei Dritteln vom Land.

Einige Mieter der drei Eingänge sind wohnen geblieben, so wie Sieghard Dutz, der seit 1982 in verschiedenen Wohnungen, aber trotzdem immer im Block wohnt, oder auch Jutta Lohan, die 1997 einzog. Sie freuen sich über die renovierten Wohnungen und auf neue nette Nachbarn. Zu diesen wird Helmut Siegel gehören. Noch wohnt er in Letzlingen. Und bisher hat er sein neues Domizil noch gar nicht gesehen. Tochter Antje Siegel-Reinhardt, Schwiegersohn Vincent Reinhardt und Schwiegertochter Dana Siegel spielen im Moment das TV-Format „Zuhause im Glück“ nach und richten alles komplett neu für ihn ein. Endlich ist alles in der Wohnung ebenerdig, denn das ist nach einem schweren Sturz notwendig, ein Balkon ist vorhanden, sein liebster Supermarkt ist nebenan, erzählt seine Familie, außerdem Geschäfte und Ärzte in der Nähe – eben alles, was man braucht.

Die zentrale Lage hat wohl viele zusätzlich zu den sanierten Wohnungen überzeugt, denn nur drei – zwei Ein- und eine Eineinhalbzimmerwohnung – waren beim Tag der offenen Tür noch frei.

VON HANNA KOERDT