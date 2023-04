Gardelegener Tierheim erwartet wieder viele Kittengeburten

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Die ersten Kitten wurden im Gardelegener Tierheim geboren. © Lea Weisbach

Im Gardelegener Tierheim wurden kürzlich die ersten Kitten in diesem geboren. Einen Tag vor der Geburt wurde die trächtige Katze ins Tierheim gebracht. Dessen Mitarbeiter gehen von vielen weiteren Kittengeburten aus.

Gardelegen – Lech, Legacy, Lillet und Limba schmiegen sich an ihre Mama Lilly. Die schwarze Katze hat am 1. April die vier Kitten im Gardelegener Tierheim geboren. Das erste Kitten um 12.32 Uhr, erzählt Tierpflegerin Lena Peters. „Das war schön, bei der Geburt dabei zu sein“, sagt sie. Die Katze ist seit dem 31. März im Tierheim. Lilly wurde gefunden, erzählt die Tierpflegerin. Sie ist in diesem Jahr die erste trächtige Katze, die ins Tierheim kam und dort Kitten gebar.



Es wird nicht die letzte trächtige Katze sein, die ins Tierheim kommt, vermutet Lena Peters. In den nächsten Wochen, vor allem im Mai, wird es wieder viele Kitten geben. Auch in den vorherigen Jahren wurden viele trächtige Katzen gefunden und in die Einrichtung gebracht.

Interessenten für ein Kitten und die Mutter

In den vergangenen Jahren mussten die Tierheimmitarbeitenden auch die Kitten selbst füttern. „Das wird alle zwei Stunden gemacht“, sagt Lena Peters. Lech, Legacy, Lillet und Limba werden aber von ihrer Mama gesäugt. Die Tierheimmitarbeitenden wiegen die Kitten nur täglich. „Sie machen sich gut“, freut sich Lena Peters: „Die Mädels sind die schwersten“. Davon gibt es zwei sowie zwei Jungen. Katze Lilly sei eine gute Mama, „sie macht das super“, so die Tierpflegerin weiter.



Für eines der Kitten, die noch acht Wochen bei ihrer Mama bleiben, gibt es bereits Interessenten. Aber auch Lilly wird wahrscheinlich bald wieder ein Zuhause haben. Denn die Frau, die die trächtige Katze gefunden hat, wird sie vermutlich bei sich aufnehmen. Dennoch sind die Kitten meistens schneller vermittelt als die erwachsenen Tiere, erzählt Lena Peters.



„Glückskatzen“ aus anderem Tierheim übernommen

Derzeit sind im Tierheim sechs Katzen, darunter die drei dreifarbigen Vierbeiner Joy, Judy und Jana. Die drei „Glückskatzen“ sind noch in Quarantäne und kommen vom Tierheim Wolmirstedt. Das Gardelegener Tierheim hatte in anderen Einrichtungen angefragt, ob sie Tiere aufnehmen sollen, da derzeit nur sehr wenige Katzen im Gardelegener Tierheim betreut werden. „Wenn alle Tierheime so miteinander arbeiten würden, wäre das gut“, so Lena Peters.



Nicht mehr alle Tiere dürfen aufgenommen werden

Die Tierpflegerin erklärt, dass es aber auch deshalb gut sei, dass derzeit wenige Katzen in der Einrichtung sind, weil in den nächsten Wochen trächtige Katzen und Kitten erwartet werden, erläutert Lena Peters. Aber seit Kurzem gibt es eine eingeschränkte Aufnahme für Tiere im Tierheim. „Wir dürfen nicht mehr alle Katzen aufnehmen“, sagt Lena Peters und erklärt, dass bei Fundtieren ersichtlich sein muss, dass sie ein Zuhause hatten. Erkennbar sei das beispielsweise daran, wenn die Tiere gechipt sind, zahm sind oder sich anfassen lassen. Damit soll verhindert werden, dass beispielsweise wilde Katzen aufgenommen werden.



Kosten für Kastrationen kann Tierheim nicht zahlen

Dennoch appelliert Lena Peters an die Katzenbesitzer, dass sie ihre Vierbeiner kastrieren lassen, vor allem, wenn es Freigänger sind. Es sei besser, ein Tier zu kastrieren „als sechs“, sagt sie. Eine Kastration kostet für Kater zwischen 60 und 80 Euro und für Katzen zwischen 90 und 120 Euro. Zuvor wurden die Kosten für Kastrationen bei Katzen, die das Tierheim durchführen ließ, vom Deutschen Tierschutzbund finanziert. „Das fällt jetzt weg“, so Lena Peters. Das Tierheim kann die Kosten für Kastrationen nicht übernehmen.

Und darüber hinaus entstehen auch Kosten wegen den Kitten. So freut sich das Tierheim über Kittenfutter und -milch, ebenso über Inkontinenzunterlagen. Geld oder Gutscheine für Baumärkte werden auch gerne als Spenden angenommen.