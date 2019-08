Gardelegen: Die Stadt der Fahrrad-Hindernisse

Und wenn, dann würde eine Protestwelle losgetreten werden.

An mehreren Stellen im Gardelegener Stadtgebiet behindern Verkehrsschilder die Rad- und Gehwege. Teilweise stehen diese Schilder inmitten der Wege.

Wie an der Schillerstraße. Wer in Richtung Post-Kreuzung rechtsseitig unterwegs ist, der muss am Fußgängerüberweg fast schon balancieren, so sehr engen der Pfosten für das Überwegsschild sowie die Säule für das über der Straße hängende Zebrastreifenschild die Radfahrer ein. Dass der Radweg kurz danach ohnehin abrupt endet und Nutzer direkt auf die Kreuzung zur Straße der Freundschaft geleitet werden, ist da nur ein weiteres Ärgernis, das seit vielen Jahren Radfahrer wie Fußgänger gleichermaßen stört.

+ Am Polizei-Kreisel wird es an der Abbiegung auf die Gifhorner Straße für Radfahrer sehr eng. © Schmidt

Am Krankenhaus-Kreisel stehen ebenfalls mehrere Verkehrsschilder mitten auf den Geh- und Radwegen. Und das auch noch im Kurvenbereich direkt am Kreisverkehr, was ein zusätzliches Gefahrenpotenzial darstellt. Ähnlich verhält es sich am Polizei-Kreisel an der Bismarker Straße. Dort stehen seit mehreren Wochen auch noch Warnschilder, die auf eine überflutete Fahrbahn hinweisen – ohne dass auch nur ein einziger Tropfen auf dem Asphalt zu erkennen ist.