Schon über 50 Kilo toter Fische

Von: Hanna Koerdt

Inzwischen wurden schon über 50 Kilo toter Fische aus der Milde in Kalbe geholt. © Angelsportverein Kalbe

Zu einem Fischsterben kam es am Samstag, 10. Juni, in der Milde in Kalbe. „Stand Montag 6 Uhr“, sagt Kay Grahmann, Vorsitzender des Kalbenser Angelsportvereins, sind es über 50 Kilogramm Kleinst- und Großfische, die verendet sind.

Kalbe – Seit Samstag mussten die toten Tiere mehrfach abgefischt werden. Und die Arbeiten dauern an. „Leider gibt es bis jetzt keinen Verursacher“, erklärt Grahmann gegenüber der AZ. Die Beamten der Kripo seien seiner Kenntnis nach für weitere Ermittlungen am Montag mit einer Drohne in Kalbe gewesen. Nach der Einschätzung der Angler muss es sich um eine Vergiftung handeln. „Ein Sauerstoffmangel ist aus unserer Sicht nicht zu vermuten, weil die Kiemen geschlossen sind. Bei einem Sauerstoffmangel wären sie aber geöffnet“, erklärt Kay Grahmann. Betroffen sind Fische aller Größen, „vom Kleinstfisch mit fünf Zentimetern, ich habe aber auch einen Hecht mit 70 bis 75 Zentimetern gefunden“, berichtet der Angelsportler. Das Sterben „tut extrem weh“. Nicht nur wegen des Leidens der Tiere, sondern auch, weil der Angelsportverein regelmäßig die Teiche besetzt. Der wirtschaftliche Schaden wird erst ermittelt werden können, wenn die letzten toten Fische aus dem Wasser geholt worden sind.

Verdacht auf schädliche Gewässerverunreinigung

Die Polizei und das Umweltamt ermitteln aufgrund des Verdachtes einer schädlichen Gewässerverunreinigung. „Es wurden Fische zur Untersuchung eingeschickt, um die genaue Todesursache zu klären“, teilt der Altmarkkreis Salzwedel auf Nachfrage der AZ mit. Eine aufschwimmende, bläulich-schimmernde, ölige Phase wurde auf der Wasseroberfläche festgestellt, eine direkte Zuordnung, zum Beispiel dass es Motoröl ist, war bisher nicht möglich. Aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit der Milde und der Länge des betroffenen Bereiches laufen die Schutzmaßnahmen noch. Um die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen, wurde das Mildewehr am Wochenende kurzzeitig geöffnet. „Nach Rücksprachen wird es im Laufe der Woche nochmals herabgesetzt“, heißt es weiter seitens des Kreises. Außerdem wurde eine Ölsperre an der ehemaligen Wassermühle errichtet, um die Substanz zurückzuhalten. An der Kuhbrücke wurde der Treibgutbalken installiert. An beiden Orten wurden Ölbindematten eingebracht. Zum Ermittlungsstand der Polizei gab es am Montag noch keine neuen Informationen.