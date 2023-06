Essen auf Herd: Rauch bis in den Hausflur – Einsatz in Gardelegen

Von: Stefan Schmidt

Die Feuerwehr musste am Donnerstag ausrücken. © Stefan Schmidt

Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr in Gardelegen ausrücken.

Gardelegen – Aufregung zur Mittagszeit am Donnerstag an der Bertolt-Brecht-Straße in Gardelegen. Denn dort gab es einen Feuerwehreinsatz. Die Sirenen heulten um 12.53 Uhr, nachdem die Brandmeldeanlage im obersten Stockwerk eines Wohnblocks mit der Hausnummer 16 schon über mehrere Minuten angeschlagen hatte. Als dann auch noch Rauch aus der betroffenen Wohnung bis in den Hausflur quoll, alarmierten Anwohner die Feuerwehr, die kurz danach mit vier Fahrzeugen zum Brandherd ausrückte und mit Atemschutztechnik in das Gebäude vordrang. Vor Ort befand sich auch ein Rettungswagen. Denn in der verqualmten Wohnung öffnete niemand die Tür. Also brach die Feuerwehr die Haustür auf, entdeckte beim Betreten auch das angebrannte Essen auf dem Herd – aber niemand befand sich in der Wohnung. Und so konnten die Rettungssanitäter wieder abrücken, während Nachbarn ihren Hund aus der eigenen Wohnung retten wollten, aber von Einsatzkräften der Polizei wegen der starken Rauchentwicklung abgehalten wurden – dem Hund geht es übrigens gut.

Der Bewohner konnte kurz nach dem Einsatz ausfindig gemacht werden. Er gab an, das Essen auf dem Herd vergessen zu haben.