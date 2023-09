Festgottesdienst zur Wiedereröffnung der Gardelegener Marienkirche

Festprogramm nach Sanierung

Die Gardelegener Marienkirche wurde nach Bauarbeiten mit einem Festgottesdienst wiedereröffnet. Aus dem Gotteshaus soll eine offene Bürgerkirche werden, daher finden noch mehrere Veranstaltungen statt.

Gardelegen – Beeindruckt waren die Besucher am Sonntag, als sie in die Gardelegener Marienkirche eintraten. Das Gotteshaus wurde nach der Sanierung feierlich wiedereröffnet. Der Festgottesdienst wurde von der Gemeindeband um Hanna Ringo, Andreas Richter, Monika Wrobel und Fabio Richter eröffnet. Pfarrer Tobias Krüger begrüßte die Gäste, darunter Bürgermeisterin Mandy Schumacher, Landrat Steve Kanitz und Steffen Doms, Superintendent im Kirchenkreis Salzwedel.



Die Marienkirche sei „eine herrliche Kirche“, so Steffen Doms, und das, was bei der Sanierung geschaffen wurde, sagte er weiter, sei „wunderbar“. Bereits in den vergangenen Jahrhunderten – im Jahr 1238 wurde die Marienkirche erstmals urkundlich erwähnt – gab es verschiedene Bauarbeiten. Der ursprüngliche romanische Bau wurde immer wieder erneuert, beispielsweise als der Kirchturm einstürzte. Die Marienkirche wurde wegen ihrer mittelalterlichen Ausstattung berühmt, sagte Steffen Doms.



Eberhard Schoster vom Bauausschuss des Gemeindekirchenrates fasste die letzten Bauarbeiten zusammen: Erneuert wurde das Gestühl, welches nun transportabel ist. Außerdem wurde in den Fußboden Heiztechnik eingebaut. Drei Wärmestrahler hängen nun an der Decke, damit beispielsweise Musiker auch im Winter spielen können. Außerdem wurden die Decke und Wände gemalert. Im Eingangsbereich befinden sich Glastüren, durch die in die Kirche gesehen werden kann. Dieser Vorraum soll beispielsweise nach Veranstaltungen genutzt werden, so Eberhard Schoster, um bei Kaffee oder einem Glas Wein ins Gespräch zu kommen. Der Vorraum ermöglicht Besuchern auch bei einer geschlossenen Kirche, sich diese durch die Glastüren anzusehen. Die Brautpforte soll der neue Eingang in die Marienkirche werden. Dafür wurde die Kollekte während des Festgottesdienstes gesammelt.



Nach Gebeten und Auftritten des Kirchenchores St. Marien sowie der Flötengruppe und der Predigt von Steffen Doms sagte Bürgermeisterin Mandy Schumacher in ihrer Rede, dass die Marienkirche „ein Ort ist, der noch viele Generationen nach uns begeistern wird“.



Geplant ist, erklärte Pfarrer Tobias Krüger, dass mit den Umbaumaßnahmen aus der Marienkirche eine offene Bürgerkirche werden soll, in der nicht nur kirchliche Veranstaltungen wie Gottesdienste stattfinden, sondern auch Lesungen oder Konzerte.