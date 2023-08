Gerichtsverhandlung in Gardelegen: Fünf Angeklagte dringen in fremde Wohnung ein

Von: Stefan Schmidt

In Gardelegen gab es einen Schöffengerichts-Prozess. © Stefan Schmidt

Vier Männer und eine Frau mussten sich vor dem Gardelegener Schöffengericht verantworten.

Gardelegen – Er sei „ganz aufgelöst“ in die Wohngemeinschaft nach Gardelegen gekommen. Daran kann sich eine heute 22-Jährige erinnern. Damals, am 24. April 2021, habe C., ein heute 19-Jähriger, erzählt, dass er von einem Bekannten bestohlen worden sei. „Ja, wir machen da jetzt hin“, das hätten die vier Bewohner zum Geschädigten gesagt – und fuhren mit dem Zug von Gardelegen nach Mieste. Dort klingelten sie an der Wohnungstür des vermeintlichen Diebes.

Der war allerdings nicht Zuhause. Stattdessen öffnete seine damals 20-jährige Freundin ahnungslos die Tür – und wurde prompt beiseite geschubst.

Was in den Minuten danach passierte, war am Dienstag Gegenstand einer Gerichtsverhandlung im Gardelegener Amtsgericht. Unter anderem wegen Raub und schwerem Raub, Erpressung und räuberischer Erpressung saßen die fünf jungen Leute – vier Männer und eine Frau – vor dem Schöffengericht.

Nachdem die Fünf in die Wohnung gelangt waren, baute sich der offensichtliche Rädelsführer, der heute 21-jährige P., ein damaliger Kumpel des vermeintlich Bestohlenen, vor der jungen Frau auf und bedrohte sie verbal. Er werde wiederkommen und der Familie etwas antun, so in etwa muss er sich geäußert haben.

Auch wenn der vermeintliche Übeltäter nicht vor Ort war: Die Eindringlinge wollten nicht umsonst gekommen sein. Und so schnappte sich der Rädelsführer das Laptop der jungen Frau und wollte es mitnehmen. Als sie erklärte, sie benötige das Gerät beruflich, ging er auf einen Tauschvorschlag ein: Geld gegen das Gerät. Also übergab die Frau ihm 180 Euro aus ihrem Sparschwein.

Als die fünf Eindringlinge wieder gingen, fehlte aber nicht nur Geld. Sondern Turnschuhe, ein Haar-Glätteisen und eine Sonnenbrille, mitgenommen von der einzigen Frau auf der Anklagebank. Vor Gericht bereute sie gegenüber Richter Axel Bormann ihre Tat: „Ich schäme mich.“ Das alles sei „dumm“ von ihr gewesen.

Warum sie überhaupt zu Fünft so spontan nach Mieste gefahren seien („Das liegt ja nicht mal eben um die nächste Straßenecke“), wollte der Richter wissen. Eine konkrete Antwort bekam er nicht. Es war wohl ein versuchter „Denkzettel“ für den vermeintlichen Dieb, der dann zu einer Strafaktion gegen dessen Freundin ausartete. Zumal die Eindringlinge offenbar auch Spaß an der Aktion gehabt haben: Die überfallene Frau sprach vor Gericht von „Lachen“ und ähnlichem.

Die Täter gingen nach ihrer Tat zum Miester Bahnhof zurück, fuhren mit dem Zug nach Gardelegen. Ob die erbeuteten 180 Euro aufgeteilt worden seien, darüber gab es widersprüchliche Aussagen. Es gab auch Drogendeals untereinander, nicht alle Täter mögen zum Tatzeitpunkt „clean“ gewesen sein.

Die einzige weibliche Angeklagte bot der Bestohlenen noch im Gerichtssaal 100 Euro als Täter-Opfer-Ausgleich an. Die junge Frau lehnte zunächst jedoch ab: „Das will ich nicht.“ Erst als die übrigen Verfahrensbeteiligten, inklusive Staatsanwältin und Richter („Mit 100 Euro kann man sich doch fünf schöne Kinoabende machen“), auf sie einredeten, willigte die Frau nach kurzem Zögern ein. Beim Verlassen des Gerichtssaals steckte der Verteidiger der Angeklagten das Geld dann auch in bar zu.

Der Prozess musste zwischendurch übrigens unterbrochen werden. Denn im Haupt-Gerichtssaal des Gardelegener Amtsgerichts ist vor drei Monaten ein neuer Teppich verlegt worden. Die Folge: Es riecht immer noch stark nach Klebemittel und Chemie, so dass mehrere Prozessbeteiligte über Augenreizungen und Atembeschwerden klagten. Richter Axel Bormann – selbst davon betroffen – verlegte die Verhandlung kurzerhand in den Altbau. Der dortige Gerichtssaal ist zwar wesentlich kleiner, man tagte in sehr beengten Verhältnissen. „Aber hier“, so der Richter, „riecht es wenigstens nur nach altem Holz und nicht nach Chemie.“

Der Prozess vor dem Gardelegener Schöffengericht wird fortgesetzt. Allerdings nur noch gegen die vier männlichen Angeklagten. Das Verfahren gegen die junge Frau wurde gegen Zahlung einer Geldstrafe vorläufig eingestellt.