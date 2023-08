Fast wie in den 1990er Jahren

Von: Stefan Schmidt

Die B 188 bei Mieste ist gesperrt. © Stefan Schmidt

Die Miester Umgehung wird saniert. Der Verkehr wird über Wernitz und Mieste umgeleitet.

Mieste – Autofahrer aus der Region haben sich mittlerweile (fast) daran gewöhnt: In jedem Jahr gibt es im Gardelegener Stadtgebiet eine Großbaustelle. War es im vergangenen Jahr die Brückensanierung an der Bundesstraße 71 nördlich von Wiepke, die Autofahrer zu längeren Umwegen zwang und Anwohner der Umleitungsstrecke teilweise verzweifeln ließ, so wird in diesem Sommer die Miester Umgehung im Zuge der Bundesstraße 188 auf einer Gesamtlänge von 3,7 Kilometern voraussichtlich bis zum Oktober erneuert. Zu Beginn der Bauarbeiten war lediglich die Auf- und Abfahrt nach Wernitz/Sachau gesperrt, konnte der Verkehr noch per Ampelregelung auf der B 188 weiterrollen. Seit wenigen Tagen ist nun die Miester Ortsumgehung gesperrt. Autofahrer, die beispielsweise aus Richtung Gardelegen in Richtung Wolfsburg unterwegs sind, müssen an der Abfahrt Wernitz/Sachau die B 188 verlassen und werden dann durch Wernitz und Mieste geleitet, ehe es hinter Mieste südlich der ICE-Brücke wieder auf die B 188 geht. Das heißt: Der Durchgangsverkehr rollt bis zum Herbst sowohl durch Wernitz als auch durch Mieste – inklusive Lastwagen. Fast so wie in den 1990er Jahren, als Mieste und Wernitz noch keine Umgehung hatten und sich der Nach-Wende-Verkehr durch beide Ortschaften quälte.

Doch damit nicht genug: In Wernitz gibt es darüber hinaus zwei Ampeln, die den Verkehr wechselseitig an zwei Engstellen vorbeileiten. Wer über die Wernitzer ICE-Brücke fährt und dann nach rechts Richtung Wernitz und Mieste abbiegen will, muss ebenso bei Rot halten wie die Autos, die aus Richtung Wernitz kommen – und auch der Verkehr aus Richtung Sachau wird per Ampel geleitet. Denn die 90-Grad-Kurve in Richtung Wernitz ist bei Gegenverkehr schlichtweg zu eng, so dass durch die Ampel das Nadelöhr entschärft werden soll.

Dasselbe gilt für die Ortsdurchfahrt Wernitz. Dort gibt es eine ebenfalls sehr enge Doppelkurve – und auch dort könnte es im Gegenverkehr (zu) eng werden. Also gibt es auch in diesem Bereich eine provisorische Ampelregelung.