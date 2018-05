Von Pkw am Fahrbahnrand erfasst: Kradfahrer schwer verletzt

pm/mdk Gardelegen. Ein Motorrad-Ausflug endete am Donnerstagvormittag abrupt, als ein Pkw einen Kradfahrer erfasste. Dem vorangegangen war ein missglückter Überholvorgang. Der 56-jähriger Motorradfahrer aus Hamburg wurde schwer verletzt.

+ Gut zu erkennten: die Unfallspuren am Fahrzeug. © Polizei Der Hamburger war auf der B 188 von Weteritz in Richtung Jerchel unterwegs. Aus noch unbekanntem Grund wollte er auf gerader Strecke am rechten Fahrbahnrand anhalten. Dazu setzte er den Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Mann aus Lübbow blinkte daraufhin nach links und begann mit seinem Skoda Octavia zu überholen, übersah aber, dass sich seitlich hinter ihm in gleicher Fahrtrichtung bereits ein 28-Jähriger mit seinem Skoda Superb mitten im Überholvorgang befand.

Beide Fahrzeuge berührten sich. Der Octavia-Fahrer erschrak, lenkte wieder nach rechts auf seine Spur und erfasste dabei den Kradfahrer aus Hamburg, welcher dadurch samt Motorrad in den Straßengraben geschleudert wurde, so der Polizeibericht. Der Kradfahrer erlitt nach erstem Anschein eine Fraktur am Bein und wurde aufgrund nicht auszuschließender weiterer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Altmarkklinikum Gardelegen gebracht.

Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 9000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B 188 an der Unfallstelle für knapp drei Stunden gesperrt werden.