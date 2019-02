Der Einzige im Raum Gardelegen: 17-Jähriger mit der Kamera bei Einsätzen dabei

Gardelegen – In dem Video ist ein Feuerwehrfahrzeug zu sehen. Es fährt vom Gardelegener Gerätehaus los. Von dort geht es mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatz. Die Kamera schwenkt zurück zum Gerätehaus, das Video zeigt ein weiteres Feuerwehrfahrzeug.

Hinter der Kamera, gegenüber vom Gerätehaus, steht Elias Gansewig. Der 17-Jährige ist ein Einsatzfahrtenfilmer.

Er hält mit seiner Kamera die Fahrten von Feuerwehrfahrzeugen, Polizeiautos oder Rettungswagen fest und lädt die Videos bei der Internetplattform Youtube auf seinem Kanal „Blaulicht Gardelegen“ hoch. Damit ist er in der Region der einzige Einsatzfahrtenfilmer.

Als solcher ist der Elftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums schon seit zwei Jahren unterwegs. Weil er sich für die Einsatzfahrzeuge begeistert und die eingesetzte Technik bei den Einsätzen zeigen möchte. Dementsprechend gibt er im Internet auch an, um welche Fahrzeugmodelle es sich handelt.

Er hat sich eine Kamera gekauft und sein erstes Video gefilmt, auf Youtube lud Elias Gansewig es im März 2017 hoch. Das zweiminütige Video zeigt die Fahrt der Feuerwehr zu einem Einsatz im Gardelegener Gewerbegebiet Nord, weil in einer Firma die Brandmeldeanlage Alarm auslöste. Elias Gansewig steht mit seiner Kamera an der Bismarker Straße, kurz vor dem Kreisverkehr.

Damals ging die Sirene, „also habe ich mir die Kamera geschnappt, geschaut, wo die Fahrzeuge entlang fahren und bin losgelaufen“, erinnert er sich. Dort war er an diesem Tag zwar nicht zufällig, was sonst aber meistens so ist. Denn wenn die Sirene im Stadtgebiet heult, „weiß ich nicht, was los ist“, erzählt Elias Gansewig im Gespräch mit der Altmark-Zeitung. Deswegen hat der Schüler seine Kamera fast immer dabei, wenn er in Gardelegen unterwegs ist.

Wenn er filmt, grüßen ihn die Feuerwehrmitglieder aus ihren Fahrzeugen öfters. In einigen Videos ist zu sehen, wie sie winken, denn sie kennen Elias Gansewig. Er ist seit fünf Jahren bei der Jugendfeuerwehr dabei, will auch in den aktiven Dienst. Die Kameraden gehen mit seinem Hobby offen um, erzählt der Gymnasiast. Anfangs wurde viel gefragt, warum er die Einsätze in Videos festhält. Nach seinen Erklärungen stieg das Interesse so sehr, dass bei Dienstabenden oft gefragt wird, „wann das nächste Video kommt“.

Das ist immer sehr unterschiedlich, hängt schließlich von den Einsätzen ab. So hat Elias Gansewig in diesem Jahr bisher eine Alarmierung der Feuerwehr in der Neujahrsnacht gefilmt und vor kurzem einen Einsatz, als bei starkem Sturm das Dach eines Hauses teilweise abgedeckt wurde. Dabei geht es ihm aber nicht um den Einsatz an sich, so Elias Gansewig, der auch in anderen Städten für sein Hobby unterwegs ist, sondern lediglich darum, die Fahrzeuge und die Arbeit der Einsatzkräfte zu zeigen, denn „ich bin kein Gaffer“, betont er.

So halte sich der Gardelegener immer von Einsätzen fern, bei denen Personen zu Schaden kommen. Auch geht er selten zu den Einsatzorten, denn dort darf er nicht filmen, nur aus der Ferne. So sind in manchen Videos zum Beispiel aufsteigende Rauchwolken bei Bränden zu sehen. Wenn die Einsätze zu tragisch sind, filmt Elias Gansewig gar nichts und hilft stattdessen im Feuerwehrgerätehaus. Das macht er auch öfters, nach dem er die Fahrten der Feuerwehrfahrzeuge gefilmt hat.

Auf das Filmen reagieren Passanten unterschiedlich. Elias Gansewig erzählt, dass es für manche Menschen in Ordnung ist, andere ihn nicht beachten und einige auch nachfragen, was er da macht. Denen erklärt er sein Hobby, denn es sei eine durchaus berechtigte Frage. Die stellen manchmal auch seine Zuschauer auf Youtube in Kommentaren.

Diese sind meistens positiv, so wie die Resonanz auf die Videos. So hat sein erstes Video über 31.000 Klicks, abonniert wurde der Kanal „Blaulicht Gardelegen“ von über 600 Menschen. So eine große Resonanz hat er anfangs nicht erwartet. Aber diese Zahlen interessieren ihn auch gar nicht so sehr, obwohl er sich darüber freut. Denn dem Schüler kommt es auf den Spaß an, erzählt er und verrät, dass er noch einige Videos hat, die er demnächst auf seinem Kanal hochladen wird.

VON INA TSCHAKYROW