Durchschnittsgeschwindigkeit: 64 km/h

Von: Stefan Schmidt

In Lindstedt wurde der Verkehr gezählt. © Stefan Schmidt

In Lindstedt wird auf der L 28 zu schnell gefahren.

Lindstedt – Aus aktuellem Anlass hat die Stadt Gardelegen kürzlich auf der Ortsdurchfahrt von Lindstedt im Zuge der L 28 eine Verkehrszählung gemacht. Möglich wurde dies, weil die Stadt vor einigen Monaten ein solches Gerät angeschafft hat, mit dem man die Anzahl der Fahrzeuge, aber auch deren Geschwindigkeit messen kann. Wie Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan während der jüngsten Zusammenkunft des Ortschaftsrates erklärte, war das Gerät in der Zeit vom 12. bis 18. Mai für eine Woche an der Holzhausener Straße – am Ortsausgang in Richtung Bismark – montiert. Dort wurden die Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen gezählt.

Das Ergebnis: Innerhalb einer Woche passierten genau 7290 Fahrzeuge die Messstelle – 3608 ortseinwärts aus Richtung Bismark und etwas mehr, nämlich 3682, in Fahrtrichtung Bismark. Das bedeutet, dass pro Tag durchschnittlich 1047 Fahrzeuge vom Gerät erfasst wurden. Zum Vergleich: Auf der Bundesstraße 71 zwischen Gardelegen und Kakerbeck sind pro Tag etwa 5000 Fahrzeuge und damit rund fünfmal mehr motorisierter Verkehr unterwegs als in Lindstedt.

Eine weitere Zahl sticht heraus: 64 km/h. So hoch war während der gemessenen Woche die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge – innerorts, also im 50-km/h-Bereich. Das bedeutet: Es wird zu schnell gefahren. Jeder dritte Autofahrer brauste an dem Messgerät mit mehr als 70 km/h vorbei – ein Messgerät, das zwar die Geschwindigkeiten erfassen kann, aber kein Blitzer ist. Somit droht keinem Raser Ungemach.

Als Konsequenz dieser Messungen beantragte die Stadt, so berichtete Siegfried Jordan, die Aufstellung eines Warnschildes mit dem Hinweis „Achtung Fußgänger“. Denn eigentlich möchte der Lindstedter Ortschaftsrat in diesem Bereich einen Geh- und Radweg entlang der L 28 gebaut) Angesichts von Anliegerkosten im jeweils fünfstelligen Bereich ist dieses Vorhaben jedoch eher unrealistisch.

Zusätzlich zu dem „Achtung Fußgänger“-Schild soll künftig auch die Polizei regelmäßig die Geschwindigkeiten auf der L 28 in Lindstedt kontrollieren.