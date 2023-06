Gardelegen: Lagerhalle in Flammen

Von: Stefan Schmidt

Eine Lagerhalle stand in Flammen © Polizei

Einen Großbrand gab es in der Nacht zu Sonntag in Gardelegen.

Gardelegen – Durch einen Brand völlig zerstört wurde in der Nacht zu Sonntag eine Lagerhalle an der Pfahlweide in Gardelegen. Darin lagerte Dünger. Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Gardelegen und Kloster Neuendorf um 1.53 Uhr. Der Sachschaden liegt bei 90.000 Euro. 33 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei noch ermittelt.