Berges Kita bleibt vorerst geöffnet

Von: Stefan Schmidt

Zahlreiche Einwohner waren zur Stadtratssitzung gekommen © Schmidt,Stefan

Die Berger Kita „Wichtelstübchen“ bleibt über den Sommer hinaus geöffnet.

Berge – Ein Aus der Kita „Wichtelstübchen“ in Berge ist vorerst vom Tisch. Die Mitglieder des Gardelegener Stadtrates stimmten während ihrer Zusammenkunft am Montagabend im Gardelegener Rathaussaal mit knapper Mehrheit – 17:14 Stimmen – für eine Absetzung des Tagesordnungspunktes.

Stattdessen soll nun die „Arbeitsgruppe Kita“ wiederbelebt werden, die sich sämtliche 20 Einrichtungen im Gardelegener Stadtgebiet anschauen wird, was nach Aussage von Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher „mindestens sechs Monate“ dauern wird. Damit ist klar: Auch über den Sommer hinaus wird die Berger Kita geöffnet bleiben.

Vor Sitzungsbeginn mussten noch etliche Stühle herangeschafft werden, um den Andrang vieler Eltern und interessierter Einwohner aus Berge und Umgebung zu bewältigen. Ob Stadtratsvorsitzender Kai-Michael Neubüser, sein Stellvertreter Oliver Stegert, Bauamtsleiter Ottmar Wiesel, Ordnungsamtsmitarbeiter Sven Rasch oder Bürgermeister-Sekretärin Nadine Kuhle: Sie alle holten Sitzgelegenheiten aus einem Nebenraum, damit niemand stehen musste.

Allerdings war das Thema „Kita Berge“ schon nach wenigen Minuten beendet. Auf Antrag von Linken-Fraktionschefin Gudrun Gerecke wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt. Auch wenn Sebastian Koch (AfD) dagegen argumentierte: Die betroffenen Eltern bräuchten „Sicherheit“, denn rein theoretisch könnte das Thema bei der nächsten Sitzung wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Bei einer Abstimmung hingegen – egal mit welchem Ergebnis – könnte erst nach sechs Monaten Sperrfrist wieder darüber diskutiert werden. Und jene Fragen, die noch offen seien, könne man auch klären, wenn man zuvor eine Entscheidung getroffen habe – die drei Fachausschüsse hatten sich zuvor mit großer Mehrheit gegen die Schließung der Kita ausgesprochen.

Die weitere Vorgehensweise: Die einzelnen Stadtratsfraktionen sollen Personen benennen, die in der Kita-AG mitarbeiten wollen. Die Arbeitsgruppe soll, so erklärte Kai-Michael Neubüser, aber nicht nur aus Kommunalpolitikern, sondern auch aus Elternvertretern bestehen. Und: Zu welchem Ergebnis dieses Gremium kommt, ist momentan völlig unklar. Möglich wäre also auch ein nochmaliger Vorstoß, die Kita in Berge zu schließen. Fest steht hingegen: Das letzte Wort hat auf jeden Fall der Gardelegener Stadtrat.