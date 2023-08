Im Gardelegener Amtsgericht: Faustschläge oder nur verbales Scharmützel auf einem Feldweg?

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Streit unter Männern auf einem Feldweg bei Ackendorf © Stefan Schmidt

Was genau geschah auf einem Feldweg bei Ackendorf?

Gardelegen / Ackendorf – Es war ein kalter Wintertag. Nachmittags um 15.40 Uhr. Als ein 60-jähriger Mann mit seinem Fahrrad, wie er im Gardelegener Amtsgericht am Montag schilderte, von der Arbeit nach Hause wollte. Ihm kam auf dem Ländlichen Weg zwischen dem Gardelegener Segelflugplatz und Ackendorf, auf der dortigen Anhöhe, ein VW Caddy entgegen. Der Radfahrer, so berichtete er, wich an die Seite aus, weil der Caddy-Fahrer – er saß am Montag auf der Anklagebank – nicht auswich. Kurz danach „hörte ich von hinten ein Geräusch“: Der Caddy-Fahrer hatte gewendet, überholte den Radfahrer und stoppte. Dann sei er ausgestiegen und habe den Radfahrer angeschrien: „Du besoffenes Schwein.“ Denn der Radfahrer hatte eine Flasche Bier dabei. „Die habe ich unterwegs eingesammelt, sind ja acht Cent Pfand“, so der Radfahrer. Danach habe der Autofahrer unvermittelt auf ihn eingeschlagen. „Zehn bis 15 Faustschläge“ habe er abbekommen, sich „wie eine Schildkröte zusammengerollt“, um die Schläge abzuwehren. Als die Polizei kam, sei er ins Krankenhaus gebracht worden und war zwei Wochen lang krankgeschrieben.

So weit die Schilderungen des Radfahrers, der als Zeuge aussagte. Der angeklagte Caddy-Fahrer erzählte jedoch eine gänzlich andere Version.

Demnach sei er diesen Ländlichen Weg gefahren, der Radfahrer kam ihm mit seinem E-Bike entgegen. „Er kam regelrecht angerauscht“, so der 54-Jährige auf der Anklagebank. Dann habe es „geknallt“: Der Seitenspiegel des Caddy sei beschädigt worden. Der Radler fuhr weiter („Das war Unfallflucht“), der Caddy-Fahrer wendete, fuhr dem Radfahrer hinterher, habe ihn mehrfach hupend zum Anhalten aufgefordert, was dieser aber nicht getan habe. Dann habe er ihn überholt und danach gebremst, so dass der Radfahrer dann doch anhalten musste. Er habe den Radfahrer zur Rede gestellt, die Polizei gerufen – aber nicht zugeschlagen. Die Gesichtsverletzungen des Radfahrers seien von einem vorherigen Sturz gekommen, so der Angeklagte. Er habe ja auch eine Flasche Bier dabei gehabt.

Richter Axel Bormann nannte die Angelegenheit „ein Stück aus dem Tollhaus“. Die entscheidende Frage war: Hat der Caddy-Fahrer – im Auto befanden sich noch Ehefrau und Hund – tatsächlich zugeschlagen? Die noch am Abend des Vorfalls gemachten Fotos im Krankenhaus, so der Richter, deuten eher auf Sturzverletzungen als auf die Folgen von Faustschlägen hin.

Doch der damalige Radfahrer hatte zur Verhandlung einen Stick mitgebracht. Darauf, so berichtete er, seien Fotos von seinem Gesicht in den Tagen nach dem Vorfall. Und die würden beweisen, dass er doch geschlagen worden sei. Richter Axel Bormann weigerte sich jedoch, die Fotos an einem Gerichtscomputer in Augenschein zu nehmen: Virusgefahr. Und so soll der Radfahrer die Aufnahmen baldmöglichst per E-Mail an das Gardelegener Amtsgericht schicken.

Derweil tadelte der Richter den Angeklagten wegen seines eigenmächtigen Handelns – ob nun mit Faustschlägen oder nicht. „Wir sind hier nicht im Wilden Westen – und auch da gibt es einen Sheriff.“ Auch die Staatsanwältin kritisierte den Caddy-Fahrer, der obendrein offenbar den vorgeschriebenen Seitenabstand zum Radfahrer von 1,50 Meter nicht eingehalten habe. Seine Art der Verfolgung sei „völlig unverhältnismäßig“ gewesen.

Aber auch der Radfahrer erhielt vom Richter einen Tadel. Wenn einem ein Auto auf einem Feldweg entgegenkomme und nicht ausweiche, „dann halte ich als Radfahrer an, schiebe mein Rad beiseite, fluche vielleicht über den rücksichtslosen Autofahrer, steige wieder auf das Rad, setzte meine Fahrt fort – und habe 60 Sekunden später alles vergessen“.

Stattdessen kommt es nun zu einem Fortsetzungstermin vor Gericht. Ein Gutachter wertet bis dahin die vom Radfahrer bereitgestellten Fotos aus, ob es sich bei den Verletzungen eventuell um die Folgen von Faustschlägen handelt.

Zuvor gab es noch den Versuch der Staatsanwältin, den Prozess noch am Montag zu beenden. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn der Angeklagte den Widerspruch gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft – nur deshalb kam es überhaupt zur Gerichtsverhandlung – zurückgenommen hätte. Dieser Strafbefehl lautete auf 1800 Euro Geldstrafe.

Doch der Angeklagte ging auf diesen Vorschlag jedoch nicht ein.