Auf Abwegen: Sattelzug landet neben der B 71

Von: Stefan Schmidt

Dieser Sattelzug kam von der B 71 ab. © Schmidt,Stefan

Hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 zwischen Gardelegen und Letzlingen.

Letzlingen – Spektakulärer, wenn auch glücklicherweise glimpflich abgelaufener Unfall am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 71: Zwischen Gardelegen und Letzlingen, in Höhe des ehemaligen Bahnübergangs bei Waldhaus Forst, kam ein mit Lebensmitteln beladener Lkw, aus Richtung Gardelegen kommend, nach einer seitlichen Berührung mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda Fabia, dessen 59-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, komplett von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug, gelenkt von einem 56-jährigen Mann, landete im Gebüsch am Waldrand und musste im Laufe des Tages mit schwerer Technik wieder auf die Fahrbahn gehievt werden. Die B 71 war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt, die Umleitung erfolgte über die parallel verlaufende Alte Letzlinger Landstraße. Die beiden Fahrer der am Unfall beteiligten Fahrzeuge – auch der Skoda musste später abgeschleppt werden – konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien und erlitten jeweils leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtet. Sie wurden im Gardelegener Altmark-Klinikum behandelt.

Der Unfall ereignete sich um 10.05 Uhr, die Sirenen heulten um 10.27 Uhr. Für die Einsatzkräfte ging es vor allem darum, am Lkw auslaufende Dieselflüssigkeit zu binden und die spätere Bergung des Lastwagens vorzubereiten. Vor Ort waren die Einsatzkräfte aus Gardelegen, Letzlingen und Roxförde in sechs Fahrzeugen mit 24 Personen. Wegen der auslaufenden Flüssigkeit, die ins Erdreich zu versickern drohte, wurde auch das kreisliche Umweltamt informiert.

Der Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.