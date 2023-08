Nasenbeinbruch auf dem Tivoliplatz: Vier Junge Männer in Gardelegen auf der Anklagebank

Von: Stefan Schmidt

Auf dem Tivoliplatz ereignete sich eine Schlägerei © Stefan Schmidt

Vier junge Männer müssen sich vor dem Gardelegener Jugendschöffengericht verantworten.

Gardelegen – Es ist ein Mammutprozess. Vier junge Männer mussten sich am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht in Gardelegen verantworten. Zwei Wochen zuvor waren es noch fünf Angeklagte – das Verfahren gegen eine junge Frau wurde gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt. Seinerzeit ging es um einen Überfall in einer Wohnung in Mieste (wir berichteten).

Diesmal verhandelte das Gericht unter Vorsitz von Richter Axel Bormann einen Vorfall vom 20. Juni 2021. Damals, in den Abendstunden eines Sonnabends, sollen mehrere junge Männer, darunter der Hauptangeklagte P., einem Mann aus Gardelegen mit Fußtritten das Nasenbein gebrochen haben.

Das spätere Opfer befand sich mit Freunden auf dem Tivoli-Platz in Gardelegen. Dort treffen sich vor allem in den Sommermonaten abends häufiger junge Leute, um zu quatschen, die Zeit totzuschlagen und „rumzuhängen“, wie es einer der Zeugen vor Gericht beschrieb.

So auch an jenem 20. Juni 2021, also vor mehr als zwei Jahren. Als plötzlich eine Gruppe anderer junger Männer vom Wall nach unten zum Tivoli-Platz lief, aggressiv herumgrölte und sich der Hauptangeklagte direkt zum späteren Opfer M. begab. Der hockte auf der Kante des Kofferraums seines Wagens, einem VW Passat, die Heckklappe geöffnet. Als P. auf ihn zukam, mit beiden Händen die Kofferraumklappe ergriff, diese Haltung als Hebel nutzte und unvermittelt mit dem Fuß zutrat. Direkt ins Gesicht des Opfers.

Es sei jedoch nur dieser eine Tritt gewesen, betonte der Angeklagte vor Gericht. Diesen Tritt gab er zu. Mehr habe er jedoch nicht getan. Und entschuldigte sich beim Opfer, dem er im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs außergerichtlich 500 Euro zukommen lassen wird: „Das war Scheiße, was da passiert ist.“

Zurück zum Tatgeschehen auf dem Tivoli-Platz: Denn andere aus der Gruppe traktierten M. mehrfach – auch, als der schon auf dem Boden lag und aus der gebrochenen Nase blutete. Ob der Hauptangeklagte ebenfalls weiter zutrat, das konnte keiner der Zeugen mehr als zwei Jahre nach den Vorkommnissen eindeutig sagen. Und wer die anderen Täter gewesen seien, wollte P. nicht verraten. Er wolle mit der Sache abschließen und sich keinen weiteren Ärger einhandeln, erklärte sein Anwalt vor Gericht. „Er will kein weiteres Fässchen aufmachen.“

Erst als eine junge Frau ankündigte, die Polizei zu alarmieren, türmte die Gruppe. „Sie machten sich aus dem Staub“, wie ein weiterer Zeuge schilderte.

Als es dann um die Lebensläufe – samt Vorstrafenregister – der vier ehemaligen Kumpanen, die auf der Anklagebank saßen und zeitweise in einer WG in Gardelegen lebten, ging, taten sich Abgründe auf. Einer beklaute und beleidigte regelmäßig die eigene Mutter, sodass seine Eltern ihr Geld in der Wohnung vor ihrem eigenen Sohn verstecken mussten. „Ich frage mich“, so Richter Axel Bormann, „warum ihre Eltern Sie nicht schon längst rausgeschmissen haben“. Was er denn so den ganzen Tag – einen Schulabschluss hat er ebenso wenig wie eine Lehrstelle – mache, fragte der Richter. „Aufstehen, chillen, Freunde treffen“, so lautete seine Antwort. Wann er denn normalerweise aufstehe? „So gegen 10 Uhr“, erklärte der heute 19-Jährige. Trockener Kommentar des Richters: „...da ist die Sonne auch schon aufgestanden.“ Es müsse doch, wunderte sich der Richter, „stinklangweilig sein, den ganzen Tag zu chillen“ und rein gar nichts zu tun.

Alle vier Angeklagten haben eine Drogenvergangenheit. Vor allem während ihrer WG-Zeit hatten sie sich offenbar gegenseitig runtergezogen. Als der Hauptangeklagte vor einiger Zeit einen vierwöchigen Arrest in Halle antreten musste und dort erschien, wurde er erst gar nicht reingelassen: Er stand unter Drogen.

Am Freitag endet der Prozess vor dem Gardelegener Jugendschöffengericht mit den Plädoyers und der sich anschließenden Urteilsverkündung.