Pfützenwasser spritzt an Mauer in Wernitz

Von: Ina Tschakyrow

Wenn es regnet, bildet sich eine große Pfütze auf der Straße in Wernitz. Fahren Autos hindurch, spritzt das Wasser an die Mauer. © Ina Tschakyrow

Ein Wernitzer ärgert sich über den Zustand der Straße vor seinem Grundstück. Denn bei Regen bildet sich eine große Pfütze. Fahren Fahrzeuge hindurch, spritzt das Wasser an die Mauer seines Grundstücks.

Wernitz – Ein Auto fährt vorbei und das Wasser aus der Pfütze spritzt hoch und an die Mauer zum Grundstück von Erich von der Ohe. Wenige Stunden zuvor hat es stark geregnet. Bei Regen bildet sich auf der Straße Am Dorfplatz in Wernitz eine große Pfütze. Diese reicht von der Straße bis auf den Grünstreifen. Die Pfütze ist etwa 15 Meter lang und etwa zwei Meter breit.



Wenn ein Auto oder Lkw durch die Pfütze fährt, spritzt das Wasser immer hoch. Und das passiert oft, wenn es geregnet hat. Die Straße ist schmal und deswegen passt nur ein Auto auf die Fahrbahn. Gibt es Gegenverkehr und ein Fahrzeug weicht nicht auf den Straßenrand aus, spritzt das Wasser an die Mauer, die dadurch stark beschmutzt ist, wie Erich von der Ohe zeigt. Die Straße wird oft befahren, es ist die Verbindung zwischen Wernitz und Mieste. Auch etliche Lkw sind auf dieser Strecke unterwegs, konnte der Wernitzer schon beobachten.



Damit sich keine Pfützen bilden, wurde schon Schotter zum Auffüllen der Löcher in der Straße genutzt. Der Schotter wurde aber nach einiger Zeit wieder ausgefahren, sagt Erich von der Ohe. Wie Bauamtsleiter Ottmar Wiesel auf Nachfrage der Altmark-Zeitung mitteilt, ist der Sachverhalt dem Bauamt bekannt. „Gegenwärtig kann nur im Rahmen von Reparaturleistungen die Pfützenbildung turnusmäßig immer wieder beseitigt werden“, informiert er. „Das wird auch innerhalb der kommenden Wochen wiederum durchgeführt“, ergänzt der Bauamtsleiter.



Eigentlich müsste die Regenentwässerung gemacht werden, sagt Erich von der Ohe. Wie Bauamtsleiter Ottmar Wiesel erklärt, ist „eine Lösung der Gesamtproblematik“ nur „im Rahmen eines größeren Straßenbau-Projekts möglich, indem auch die Niederschlagswasserbeseitigung berücksichtigt werden muss“. Innerhalb der Prioritätenliste der Straßenbaumaßnahmen der Hansestadt Gardelegen steht das Projekt Wernitz auf Platznummer 20, teilt Ottmar Wiesel weiter mit.



Das Wasser lief vor vielen Jahren – bevor der Feldweg wegen der Umleitung aufgrund des Baus der Miester Ortsumgehung ausgebaut wurde – in Richtung Dorfmitte ab. Aber mit dem Ausbau des ehemaligen Feldweges habe sich das Gefälle geändert, erklärt Erich von der Ohe. „Das Wasser läuft nicht mehr ab“, ärgert sich der Wernitzer. Stattdessen steht es in Pfützen auf der Straße vor seinem Grundstück.