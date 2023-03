Ehemalige Peckfitzerin Kathleen Ehrlich gewann Speaker Slam

Von: Ina Tschakyrow

Kathleen Ehrlich, die in Peckfitz aufgewachsen ist, gewann mit ihrer Botschaft „Grenzen existieren nur in deinem Kopf“ den Speaker Slam. © Justin Bockey

Kathleen Ehrlich, die in Peckfitz aufgewachsen ist, hat den ersten Platz beim Speaker Slam in Mastershausen gewonnen. Mit der Altmark-Zeitung sprach sie über den Wettbewerb und ihre Botschaft.

Peckfitz / Landshut – „Vier Treppenstufen auf die Bühne und mein Herz konnte ich bei jedem einzelnen Schritt in meiner Brust pochen spüren“, erzählt Kathleen Ehrlich. Die Scheinwerfer richteten sich auf sie, das Publikum schaute zu ihr und die Aufregung verschwand. Die 38-Jährige hatte vier Minuten Zeit, um ihre Botschaft „Grenzen existieren nur in deinem Kopf“ vorzutragen und die Jury zu überzeugen. Danach ging das Licht aus, das Mikrofon wurde stumm.



147 Teilnehmende beim Wettbewerb

Mit ihrem Beitrag wurde Kathleen Ehrlich, die in Peckfitz aufgewachsen ist und in Landshut in Bayern lebt, beim 13. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen kürzlich mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Mitgemacht haben insgesamt 147 Finalisten aus 20 verschiedenen Nationen – damit gab es noch einen Weltrekord, denn das waren die bisher meisten Teilnehmenden bei einem Speaker Slam.



Inspiration vom eigenen Leben

Das war der erste Speaker Slam, an dem Kathleen Ehrlich teilgenommen hat. Sie erklärt, dass es bei dem Wettbewerb um das Vermitteln von Botschaften geht. Entschieden hat sich die Landshuterin für die Botschaft „Grenzen existieren nur in deinem Kopf“, weil sie „selbst lang in meinen Gedankengrenzen gefangen war“. Ihr „halbes Leben“ sei sie „gerannt. Von einer Herausforderung zur anderen“. Kathleen Ehrlich erzählt, dass sie mit „Mitte 20 alles erreicht hatte, was ich dachte, der Gesellschaft zu schulden“: Sie hatte ein Haus gebaut, war verheiratet, hatte einen Sohn, ein Fernstudium mit Auszeichnung abgeschlossen und hätte eine Führungskraft in einem großen Unternehmen werden können.

„Das wahre Leben hätte beginnen können, doch für mich fühlte es sich wie das Ende an“, blickt die 38-Jährige zurück. Sie sei damals durch ihr „Leben gehastet, um der Welt, aber vor allem mir meinen Wert zu beweisen“. Ein Burnout folgte. In dieser Zeit hat ihr Sohn mit einer Frage alles verändert, sagt Kathleen Ehrlich: „Als ich verzweifelt dachte ‘Ich bin nicht genug’, fragte mein Sechsjähriger: ‘Aber warum denkst du das? Denn für mich bist du die beste Mama der Welt’“.

In diesem Moment „hatte ich es verstanden“ und die Veränderung begann, so die Landshuterin weiter, die seit sechs Jahren als Mindset-Expertin arbeitet und als Trainerin in Workshops und als Couch im persönlichen Austausch.



Lange Warteliste

Mit ihrer Botschaft „Grenzen existieren nur in deinem Kopf“ hat sie schon mehrfach auf Bühnen gestanden, „um Menschen zu berühren, zum Nachdenken anzuregen und sie mutig für Veränderungen zu machen“. Nur vor einer Jury noch nicht. „Diese Botschaft einmal einer Fachjury zu präsentieren und auch im spielerischen Wettstreit mit anderen Speakern und ihren Botschaften zu stehen, war eine großartige Gelegenheit, einmal mit anderem Fokus auf die Bühne zu gehen“, erzählt Kathleen Ehrlich. Für den Speaker Slam gab es eine Vorauswahl. „Für diese ist die Warteliste lang.“ Der Wettbewerb sei „regelmäßig ausgebucht“.



Für weitere Veranstaltung qualifiziert

Ein paar Tage vor dem Speaker Slam hat Kathleen Ehrlich sich überlegt, wie sie beginnen, welche Geschichte sie erzählen möchte und „mit welchem Aufruf ich beim Publikum ein Umdenken, eine Veränderung erreiche“, erklärt sie. Als die 38-Jährige auf dem Weg zum Wettbewerb war, „bin ich im Auto verschiedene Möglichkeiten des Auftritts gedanklich durchgegangen“. Ein paar Minuten vor dem Auftritt habe sie „ein paar Strukturen meiner Rede umgeworfen und spontan den Fokus etwas anders gesetzt“. Schwierig sei es, die Botschaft in vier Minuten vorzutragen, „denn man hat keine einzige Sekunde mehr“. Mit der Auszeichnung hat sich Kathleen Ehrlich für eine weitere Veranstaltung qualifiziert.



Live-Show geplant

Derzeit plant die 38-Jährige ihre Live-Show „Grenzen existieren nur in deinem Kopf“. Dabei präsentiert sie zum Nachdenken anregende Geschichten, neueste Fakten aus der Wissenschaft zur Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und Quantenphysik sowie live durchgeführte mentale „Workouts“. Damit geht Kathleen Ehrlich auf Tour – geplant wird ein Auftritt nahe Gardelegen.