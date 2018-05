Drei Millionen Euro gegen die Einsamkeit

Grundsteinlegung für neues Seniorenzentrum an Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen / Einzelzimmer und Appartements

+ © Schmidt,Stefan Detlef Pfeiffer (links) sowie seine beiden Söhne Marc (rechts) und Tim verbuddelten die „Zeitkapsel“ mit Unterlagen vom gestrigen Tag aus Anlass der Grundsteinlegung für das neue Seniorenzentrum. © Schmidt,Stefan

Gardelegen. Der Standort sei „ideal“. Das sagt Investor Detlef Pfeiffer über das neue Seniorenzentrum, das seit April an der Otto-Nuschke-Straße am Rande des Neubaugebiets Schlüsselkorb in Gardelegen entsteht.