Diensthund-Führereinheit Gardelegen: Mit Spürnasen im Einsatz

Von: Ina Tschakyrow

Diensthundführer Nico Schmidt arbeitet mit Sam zusammen. Beide trainieren die Suche nach Blut an dem Fahrzeug. © Ina Tschakyrow

In diesem Jahr hat die Diensthundführereinheit Gardelegen schon 184 Einsätze absolviert. Die Hunde trainieren mit den Diensthundführern viel. Einen Einblick in deren Zusammenarbeit erhielt die Altmark-Zeitung.

Gardelegen – Karl schnuppert auf dem Gehweg, an Büschen, geht an Autos vorbei und verfolgt dabei eine Spur, die zu Nico Schmidt führt. Als der Deutsche Schäferhund beim Polizeihauptmeister ankommt, legt er sich auf den Boden. Damit zeigt Karl an, dass er die gesuchte Person gefunden hat, erklärt Dennis Miehe, Polizeihauptkommissar. Er leitet seit 2019 die Diensthundführereinheit in Gardelegen. Karl bekommt von Nico Schmidt Leckerlis und sein Diensthundführer Martin Wege gibt ihm sein Spielzeug für die erfolgreiche Suche. Die beiden spielen miteinander, das ist Karls Belohnung.



Karl ist einer von zehn Diensthunden, die die Diensthundführereinheit in Gardelegen hat. Ein Rauschgiftspürhund, ein Sprengstoffspürhund, ein Leichenspürhund, ein Personenspürhund und vier Fährtenhunde können eingesetzt werden. Zwei weitere Hunde werden derzeit ausgebildet. Neun Diensthundführer gibt es, die dieses Jahr bereits 184 Einsätze hatten, erzählt Dennis Miehe, der seit 15 Jahren Diensthundführer ist und derzeit mit Hündin Nora zusammenarbeitet.



Von Banknoten über Drogen bis Personen

Gesucht wurden beispielsweise schon Banknoten. Der Rauschgiftspürhund hat die Qualifikation zum Banknotenspürhund. Er habe, erzählt Dennis Miehe, bei mehreren Einsätzen insgesamt schon 1000 Euro von Drogengeschäften gefunden. Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel wurden im vergangenen Jahr durch den Rauschgiftspürhund aufgefunden. Im Sommer konnte eine vermisste Frau aufgespürt werden. Sie war dehydriert und konnte gerettet werden.



Die Einsätze fanden nicht nur in der Gardelegener Einheitsgemeinde statt. Diese Diensthundführereinheit ist gemeinsam mit der in Magdeburg für den Norden von Sachsen-Anhalt zuständig. Die meisten Einsätze haben die Fährtenhunde, ergänzt der Leiter der Diensthundführereinheit.



Vor jedem Einsatz ein Ritual

Gibt es einen Einsatz, werden die Diensthundführer alarmiert und die Hunde geholt, die sich während der Arbeitszeit des Diensthundführers auf dem Gelände der Polizei in Gardelegen befinden. Die Diensthundführer bereiten die Vierbeiner auf den Einsatz vor, „jeder hat ein anderes Ritual“, sagt Dennis Miehe. Wird Sam gebraucht, ein Leichenspürhund, legt ihm sein Diensthundführer Nico Schmidt ein Halsband um, damit der Vierbeiner weiß, dass er jetzt suchen soll. Der neunjährige Belgische Schäferhund sucht bei der Übung aber nicht nach einer Leiche – würde das trainiert werden, würden Tücher mit Leichengeruch versteckt werden – sondern nach Blut, was ein Leichenspürhund auch kann. Dazu wurde je ein Tropfen aus einer Pipette an einem Auto und einem Feuerlöscherkasten verteilt, erläutert Martin Wege. Sam riecht nach einem Kommando von Nico Schmidt am Auto, bis er plötzlich anfängt, zu bellen. Er hat die richtige Stelle gefunden. „Ein Leichenspürhund ist der einzige Hund, der durch Bellen anzeigen darf“, dass er etwas gefunden hat, erklärt Dennis Miehe. Alle anderen Diensthunde legen sich hin, setzen sich oder bleiben stehen.



Suche bis zu 20 Minuten

Während Sam das Blut am Feuerlöscherkasten sucht, beobachtet ihn sein Diensthundführer. Das macht Nico Schmidt, damit Sam überall dort riecht, erläutert Dennis Miehe während der Übung, wo abgesucht werden muss. Die Hunde können unterschiedlich lange suchen, erklärt er. Ein Hund, der nach bestimmten Stoffen riecht, kann das etwa 20 Minuten lang machen. Für Hunde sei die Suche „eine Höchstleistung“. Im Einsatz atmen die Hunde bis zu 300 Mal in der Minute ein und wieder aus. Deswegen müssen die Hunde eine Pause machen, meist so lange, wie sie gesucht haben. Danach kann der Einsatz weitergehen. Auch für den Diensthundführer können die Suchen anstrengend sein. Teilweise werden mehrere Kilometer zurückgelegt, und das in schnellem Tempo.



Leckerlis und Spielzeug als Belohnung

Sam hat das Blut gefunden und fängt an, zu bellen. Er wird von Nico Schmidt belohnt. Das sei wichtig, erklärt Dennis Miehe, „damit die Hunde nicht die Motivation verlieren“. Die Hunde suchen, weil sie wissen, dass sie danach Leckerlis oder ihr Spielzeug bekommen, ergänzt der Polizeihauptkommissar. „Sie haben daran Spaß“, fügt Martin Wege hinzu, „was man an Sam sieht“, lacht er, nachdem der Hund eine weitere Übung als Schutzhund absolviert hat. Einige der zehn Diensthunde sind auch als Schutzhunde ausgebildet. Sie sind beispielsweise bei Fußballspielen im Einsatz, erklärt Dennis Miehe, damit Fans nicht aneinandergeraten.



Die Ausbildung zum Diensthund beginnt, wenn der Hund zwölf Monate alt ist und festgestellt wurde, dass er gesundheitlich und von seinem Wesen her geeignet ist. Die zuvor gekauften Hunde – meistens Deutsche und Belgische Schäferhunde – werden einem Diensthundführer zugewiesen. Beide absolvieren die Ausbildung des Hundes gemeinsam. Diese ist kombiniert, findet in Gardelegen und an der Diensthundführerschule in Pretzsch statt. Ein zwölfwöchiger Grundlehrgang wird dort absolviert. Am Ende muss eine Prüfung bestanden werden.



Danach kann der Diensthund bei Einsätzen eingesetzt werden, die er immer mit seinem Diensthundführer macht. Er „kennt seinen Hund am besten“, sagt Dennis Miehe. Würde der Hund einen Einsatz mit einem anderen Diensthundführer machen, ergänzt er, wäre die Leistung des Hundes nicht so gut.



Jedes Jahr eine Prüfung

Jährlich muss eine Prüfung abgelegt werden, um die Diensthundfähigkeit des Hundes zu überprüfen. Nur wenn Diensthundführer und Hund die Prüfung bestehen, können sie wieder als „Team im Einsatz“ sein.



Haben die Hunde keine Einsätze, üben sie deswegen viel mit ihren Diensthundführern. Es wird oft trainiert, weil „eine gewisse Leistung abgefordert werden muss“, sagt der Leiter der Diensthundführereinheit. Dazu sind die Hunde mit ihren Diensthundführern unter anderem in Gardelegen unterwegs, aber auch in Salzwedel oder Stendal, damit den Hunden verschiedene Umgebungen gezeigt werden können. Den Hunden „sollten möglichst viele Reize gezeigt werden“. Dann sind, erläutert Dennis Miehe, die Hunde im Einsatz besser. Umso älter der Hund ist, desto mehr Erfahrung hat er.



Dennoch wird trainiert, bis der „Hund im Rentenalter ist“, sagt der Polizeihauptkommissar. Also bis er zehn Jahre alt ist, bis zu diesem Alter ist ein Hund etwa im Dienst. Danach bleibt er meistens bei seinem Diensthundführer zu Hause. Er und der Hund sind ständig zusammen, sagt Dennis Miehe. Beide erleben viel und haben viel Vertrauen zueinander. Es wird nicht nur gemeinsam gearbeitet, sondern zu Hause auch spaziert, gespielt und gestreichelt.